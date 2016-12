Škorpion Mchitarjan ohromil Anglii. Nejkrásnější gól v životě, jásal

REKLAMA

Velká chvíle Mchitarjana přišla čtyři minuty před koncem. Centr Ibrahimovice našel střelce těsně před malým vápnem a ten akrobaticky skóroval.

„Čekal jsem, že míč bude přede mnou, a najednou jsem si uvědomil, že ho mám za sebou,“ vyprávěl arménský fotbalista. Zareagoval fantasticky. „Jediná věc, kterou jsem mohl udělat, byla patička. Tak jsem to zkusil a vyšlo to,“ smál se po trefě na 3:0. Podle opakovaných záběrů mu však rozhodčí odpustili ofsajd.

Radost z parádní trefy to střelci nezkazilo. „Jsem nadšený. Byl to nejlepší gól, jaký jsem kdy vstřelil. Nejprve jsem se podíval na asistenta, a když nemával ofsajd, běžel jsem slavit," řekl Mchitarjan v rozhovoru pro klubovou televizi Manchesteru United.

SESTŘIH Premier League: Manchester United - Sunderland 3:1. Ibrahimovic řádil, Mchitarjan dal krásný gól • VIDEO Premier League

Do sestavy týmu z Old Trafford se přitom vrátil po dvouzápasové pauze způsobené problémy s kotníkem. „Už mě to nijak neomezuje. Jsem rád, že jsem zpátky. Je důležité, že jsme v dobré formě, a snad nám to vydrží.“

Trenér United José Mourinho označil gól jako „fenomenální“. Expert BBC a někdejší vynikající kanonýr Alan Shearer řekl, že mu Mchitarjanův zásah připomněl zákrok kolumbijského brankáře Reného Higuity v duelu s Anglií z Wembley v roce 1995.

„Tenhle Mchitarjanův gól by úžasný. Neskutečné je už jen to, když se o podobný kop někdo pokusí. Musíte míč trefit za tělem patičkou. Když dáte gól, je to neuvěřitelné,“ řekl Shearer.