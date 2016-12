Na Hazarda to prasklo. Naposledy za Lille hrál opilý, přesto dal hattrick

Velké tajemství Edena Hazarda, jedné z hvězd lídra anglické ligy, je venku. Do světa ho pustil někdejší parťák současné opory Chelsea z dresu francouzského Lille Rio Mavuba. Podle něj Hazard odehrál poslední zápas před odchodem do Anglie opilý, ani to mu ale nezabránilo v tom, aby vstřelil hattrick do sítě Nancy a Lille slavilo výhru 4:1.