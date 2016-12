Kaneův úlet, zakopl penaltu vysoko nad. Americký fotbal volá, smál se

Krátce poté, co se kanonýr Spurs trefil po 344 minut trvající odmlce parádní hlavičkou po centru z rohu a otočil stav zápasu ve prospěch svého týmu, mohl přidat i druhý zásah z penalty.

Tu nařídil sudí Mike Dean, který je po celém světě profláknutý jako příznivec Tottenhamu. Již několikrát byl přistižen, jak při jeho zápase míval sklony slavit vstřelené branky londýnského celku. A lehce kontroverzní moment se mu nevyhnul ani ve středeční dohrávce 18. kola.

Po dlouhém sprintu dvojice Redmond, Alli, kdy domácí křídlo několikrát strčilo do mladíka Spurs nařídil pokutový kop a hráči Southamptonu ukázal červenou kartu. Zvláštní přitom bylo, že k očividnému faulu došlo mimo pokutové území.

Nicméně jeho rozhodnutí platilo a hostující Tottenham mohl navýšit své vedení na rozdíl dvou branek. K penaltovému puntíku se postavil jeho nejlepší střelec Harry Kane, ale míč poslal vysoko nad.

„Penalty v Premier League mi jdou. Znovu jsem poslal brankáře na jinou stranu, ale zato míč jsem kopnul někam na tribunu. Nejsem z toho zrovna nadšený,“ krčil rameny anglický reprezentant. Na svém twitterovém účtu už byl ale po vyhraném duelu uvolněnější. „Pokud nějaké týmy z NFL hledají kickera, ať se podívají na můj dnešní zápas,“ napsal Kane.

If there's any @NFL teams looking for a kicker in the future, have a look at my game tonight! 😉 #SOUTOT