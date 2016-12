Čína láká sudího, který řídil finále Ligy mistrů i EURO. Nabídku bych zvážil, říká

Nejlepší fotbalový rozhodčí roku 2016 Mark Clattenburg připustil, že by zvážil případnou nabídku na působení v čínské superlize. Tamní kluby v poslední době lákají za velké peníze hráčské hvězdy a vedení soutěže by rádo pozvedlo úroveň i angažováním kvalitních sudích. A právě Clattenburg je údajně hlavním cílem.

„Čína se snaží rozvíjet svůj fotbal, stačí se podívat, koho přivádějí,“ řekl Clattenburg agentuře AP. „Aktuálně nemám na stole žádnou nabídku, ale pokud přijde, budu ji zvažovat. Momentálně jsem pod smlouvou v Premier League, kde pískám dvanáct nádherných let. Musím ale myslet na svou budoucnost,“ prohlásil.

Jednačtyřicetiletý Clattenburg v tomto roce řídil finále Ligy mistrů i mistrovství Evropy. Mezinárodní federace fotbalových historiků a statistiků ho pak zvolila nejlepším sudím roku, ocenění dostal i na ceremoniálu Globe Soccer Award v Dubaji.

Na nabídce z Číny by ho vedle lukrativní odměny lákalo především to, že by mohl pomoci k rozvoji tamních rozhodcovských standardů. „Peníze nikdy nejsou hnacím motorem pro rozhodčí. Je to o tom dělat něco jiného a pomoci s rozvojem. V budoucnu bych rád dělal něco podobného jako Howard Webb,“ jmenoval Clattenburg jiného anglického rozhodčího, který přijal nabídku ze Saúdské Arábie.

„Pokud chcete zlepšovat úroveň fotbalu, potřebujete i kvalitní rozhodčí. Čína se snaží přilákat největší hvězdy, ale pokud chtějí mít uznávanou ligu, potřebují k tomu i další prvky. A sudí jsou nedílnou součástí fotbalu,“ dodal Clattenburg.