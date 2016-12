Zlatan válcuje Anglii. Za mě mluví nohy, směje se pochybovačům

Zírají fanoušci, zírají odborníci, diví se trenér José Mourinho i všichni v Manchesteru United. To, jakým způsobem vlétl Zlatan Ibrahimovic do anglického fotbalu, překonává veškerá očekávání. Švédský ďábel pálí ostrými i v 35 letech a nehodlá přestat. "Ale mohl bych být ještě spokojenější," přiznává v obsáhlém rozhovoru pro ESPN.

Ibrahimovic všem vyráží dech. V pětatřiceti letech se s ohromnou rychlostí adaptoval na nejlepší ligu světa a zase sází jeden gól za druhým. V posledních třech zápasech se trefil čtyřikrát, se sedmnácti zásahy je suverénně nejlepším kanonýrem týmu.

V roce 2016 zaznamenal celkem 50 branek v klubu a reprezentaci (tam po letním EURO skončil), vyrovnal svůj osobní rekord a ani v pokročilém fotbalovém věku nehodlá šlápnout na brzu.

"Šel jsem do sezony s tím, aby byla lepší než minulá. Ta byla perfektní, ale já se snažím o to, abych se ještě zlepšil. Dělám to samé, co předešlých patnáct let, nic nového," říká švédský veterán, jenž stále patří k absolutní špičce.

Jak dlouho je schopný vydržet na úplně nejvyšší úrovni? "To nevím. Ale tak dlouho, jak budu na zápasy připravený psychicky," odpovídá Zlatan. "Nebojím se toho, jak dopadnu na hřišti. V hlavě vím, čeho jsem schopný a zatím to na hřišti zvládám. Ale jak dlouho to vydrží, opravdu netuším. Záleží na spoustě okolnostech," přiznává upřímně.

Věkem se blíží k fotbalovým veteránům, nicméně na trávníku vypadá spíš jako hladový dvacetiletý mladíček. Zlatan těží z dokonalé připravenosti, stále výtečné pohyblivosti a výjimečných fyzických parametrů, kterými bourá jakékoliv obrany.

"Ale není to o tom, že jsem ten známý Ibrahimovic a musím hrát kvůli svému jménu. Tohle nechci. Na hřišti jsem pro to, že odvádím patřičné výkony, co přináší týmu výsledky. Jinak nemá cenu, abych tady ztrácel čas. Hraji za jeden z největších klubů na světě. Pokud nedám týmu výsledky, najde se někdo jiný," upozorňuje švédský bourák.

Prakticky v každém klubu, kde Zlatan během své úžasné kariéry zakotvil, slavil velké trofeje. Za poslední čtyři sezony v PSG vyhrál čtyřikrát francouzský titul a o to samé se nyní pokouší v Anglii.

Premier League je ale mnohem náročnější soutěž a ve hře o nejvyšší primát soupeří několik vlčáků. United nevyšel vstup do sezony, momentálně ztrácí 13 bodů na vedoucí Chelsea.

"Měli jsme momenty, kdy to bylo nahoru, dolů. Výhra, prohra, výhra, prohra, ...," hodnotí Ibrahimovic. "V některých zápasech naše výsledky neodpovídaly výborným výkonům, ale pořád jsme ve hře a zmenšujeme ztrátu," doufá "Ibra", že United ještě zasáhnou do boje o anglický trůn.

Těm, co nevěřili, že v 35 letech zvládne náročný fotbal na Ostrovech, po úspěšném podzimu zavřel ústa. "Mluvím nohama, nejsem placený za to, abych někde řečnil," zdůrazňuje. "Dostávám výplatu za práci odváděnou mýma nohama a to je přesně to, co právě dělám," uzavírá rozhovor obletovaný útočník.