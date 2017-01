SESTŘIHY: Arsenal vyhrál, Giroud oslnil gólem. United řádili v závěru

REKLAMA

Arsenal - Crystal Palace 2:0

Branky: 17. Giroud, 56. Iwobi

Zatímco minulé čisté konto udržel Čech téměř bez námahy, tentokrát Arsenal podržel. Vytáhl se zejména v 60. minutě, kdy vyrazil hlavičku Bentekeho po rohovém kopu. Vychytal i Cabayeho a Townsenda. Udržel tak vítězství, které Arsenalu zajistil parádní střelou Giroud.

Francouzský útočník si v 17. minutě nabíhal do vápna na centr z levé strany. Míč však přeběhl. A tak se alespoň zavěsil do vzduchu a trefil ho patičkou přes hlavu. A to tak ideálně, že se balon od břevna odrazil za brankovou čáru. Ihned se sociálními sítěmi začala linout diskuze, zda šlo o nejhezčí gól sezony.

Byl to už o druhý gól kopem "škorpion" v Premier League za poslední týden. Povedlo se to i Henriku Mchitarjanovi z Manchesteru United v duelu se Sunderlandem 26. prosince.

Pojistku pod výhru Arsenalu přidal ještě krátce po změně stran Alex Iwobi, který se prosadil hlavou.

Watford - Tottenham 1:4

Branky: 90. Kaboul - 27. a 33. Kane, 41. a 46. Alli

Hostující útočník Kane nastoupil ke 100. utkání v Premier League a jubileum oslavil ve velkém stylu. Ve 27. minutě dostal pas od Trippiera a z úhlu propálil vybíhajícího gólmana Gomese. O šest minut později znovu Trippier centroval a Kane v pádu dokázal usměrnit míč do sítě podruhé. Ještě do poločasu zvyšoval na 3:0 Alli.

Ve druhé půli pak neuběhla ani minuta, Kane vybojoval míč a naservíroval ho Allimu, který míč propasíroval mezi gólmanem a tyčí do branky. Watford už stihl v nastavení jen čestný úspěch, když Kabooul v poloze ležícího střelce doklepl míč do branky.

Liverpool - Manchester City 1:0



Branka: 8. Wijnaldum

Liverpool potvrdil, že se mu na Manchester City daří a v lize ho porazil počtvrté za sebou. Šlágr rozhodl už v osmé minutě po Lallanově centru prudkou hlavičkou Wijnaldum. Manchester City byl sice aktivnější, ale do šancí se příliš nedostával. Liverpool si tak připsal čtvrtou výhru po sobě a vzdálil se dnešnímu soupeři na čtyři body.

Manchester United - Middlesbrough 2:1

Branky: 85. Martial, 86. Pogba - 67. Leadbitter

Manchester United měl proti Middlesbrough od začátku výrazně navrch, jenže dlouho doplácel na zahazování šancí. V prvním poločase hosty dvakrát zachránila branková konstrukce a sudí navíc zřejmě chybně neuznal gól Ibrahimovicovi pro vysokou nohu.

Outsider v polovině druhé půle ze své první střely mezi tyče udeřil. Brankáře De Geu propálil Leadbitter. Manchester z prvních 30 ran neuspěl, pak však dvěma rychlými brankami přece jen otočil stav. V 85. minutě srovnal Martial a za minutu rozjásal Old Trafford znovu hlavičkující Pogba. United vyhráli v lize popáté za sebou a jejich kouč José Mourinho jako šestý trenér zaznamenal 150. vítězství v Premier League.

SESTŘIH Premier League: Manchester United - Middlesbrough 2:1. Pogba rozhodl • VIDEO Premier League

Burnley - Sunderland 4:1

Branky: 31., 51. a 53. Gray, 67. Barnes z pen. - 71. Defoe

Hlavní hvězdou dne se stal útočník Andre Gray, který si jako první hráč Burnley v Premier League připsal hattrick. Jeho celek díky tomu porazil Sunderland 4:1.

Chelsea - Stoke 4:2

Branky: 57. a 65. Willian, 34. Cahill, 85. Costa - 46. Martins Indi, 64. Crouch

Chelsea poslal do vedení Cahill, který se ve 34. minutě prosadil hlavou po rohu. Hned po pauze ale zmrazil vyprodaný Stamford Bridge Martins Indi, který z první střely hostů na branku nejrychlejší trefou ligové sezony v druhých poločasech srovnal. Chelsea inkasovala po 451 minutách.

Náskok vrátil domácím v 57. minutě Willian, ale za dalších sedm minut se z druhé střely hostů mezi tyče prosadil Crouch, který v Premier League skóroval po 18 měsících. Hned za minutu Londýňané znovu vedli, když dal z úhlu svůj druhý gól Brazilec Willian. Přihrál mu Fábreagas, jenž jako čtvrtý v historii anglické ligy dosáhl na 100 asistencí. Triumf Chelsea zpečetil pět minut před koncem důrazný Costa.

Leicester - West Ham 1:0

Branka: 21. Slimani

Po třech zápasech zvítězil obhájce titulu Leicester, po triumfu 1:0 nad West Hamem ale stále zůstává v druhé polovině tabulky.

Swansea - Bournemouth 0:3

Branky: 25. Afobe, 45.+1 Fraser, 88. King

Southampton - West Bromwich 1:2

Branky: 41. Long - 43. Phillips, 50. Robson-Kanu

Hull City - Everton 2:2

Branky: 6. Dawson, 65. Snodgrass - 45.+1 vlastní Marshall, 84. Barkley

Sedmý tým tabulky Everton tak nevyužil šanci zvýšit tlak na šestý Manchester United, na nějž ztrácí šest bodů. Hull díky prvnímu bodovému zisku po třech porážkách opustil poslední místo tabulky, na které o bod klesla Swansea. Kolo se bude zbývajícími zápasy dohrávat na Silvestra a Nový rok.

Evertonu zachránil bod hlavičkou v 86. minutě Ross Barkley a připravil tak Hull o šanci radovat se po téměř dvou měsících z ligové výhry. Tigers naposledy porazili v Premier League 6. listopadu Southampton a dnes si připsali osmý zápas bez vítězství za sebou.

Hull přitom zahájil duel výborně a už v 6. minutě se ujal díky gólu kapitána Michaela Dawsona vedení. V nastavení první půle však vyrovnal domácí gólman David Marshall, jenž si pod tlakem srazil do branky míč po rohu. Hull poslal znovu do vedení v 65. minutě Robert Snodgrass z trestného kopu, ale konečný výsledek stanovila Barkleyho hlavička.

SESTŘIH Premier League: Hull - Everton 2:2 • VIDEO Premier League