Sudí naštval Zlatana. Kung-fu gól, kterým by dohnal Messiho, neuznal

Běžela 39. minuta utkání, když ofenzivní záložník United Anthony Martial odcentroval z levé strany a Zlatan Ibrahimovic svým typickým „kung-fu“ kopem dostal míč do sítě. Brankář Middlesbrough Víctor Valdés nechápal, už si totiž myslel, že míč chytí.

Jenže Ibrahimovic se prostě dokáže zjevit jako přízrak i ve chvíli, kdy to nečekáte. K jeho smůle ovšem pro jeho zásah neměl pochopení hlavní rozhodčí. Gól neuznal. Tím švédskou legendu pořádně rozparádil, jeho rozhodnutí ale platilo.

Bývalý uznávaný sudí Howard Webb s tím nicméně nesouhlasil. „Mason musel odpískat nebezpečnou hru, ale tohle nebezpečná hra určitě nebyla. Ibrahimovic Valdése nijak neohrozil, byl od něj dva metry,“ komentoval situaci.

Fanoušci United se na konci zápasu přesto radovali, jejich tým sice ve druhé půli prohrával 0:1, ale nakonec vyhrál 2:1. Jenže Ibrahimovic cítil i zklamání. Kdyby mu totiž sudí gól uznal, byl by to jeho 51. v tomto kalendářním roce (za PSG a United). Tím by se vyrovnal Lionelu Messimu a společně by byli nejlepšími střelci roku 2016.

„Myslím, že Mason bude velmi zklamaný, až se na tu situaci podívá. Zlatan mohl být střelcem jako Messi, ale tohle rozhodnutí mu tuto úžasnou šanci vzalo. Je to frustrující,“ štvalo po zápase trenéra United Josého Mourinha.

A když už byl Portugalec v tom, v kritice sudích pokračoval. „Za 19 zápasů jsme kopali jen jednu penaltu. Dnes nám jednu jasnou rozhodčí také upřel. A ještě nám neuznal nádherný gól,“ dodal Mourinho.

Jinak ale musel být spokojený. Jeho tým góly v 85. a 86. minutě utkání otočil a připsal si pátou ligovou výhru v řadě. „Byl to ten nejlepší dárek pro Sira Alexe Fergusona k jeho narozeninám,“ mnul si ruce portugalský trenér.

