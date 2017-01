Škorpioni uhranuli Anglii. Jde to i bez ofsajdu, vyzdvihl Lineker Girouda

REKLAMA

Povedený fotbalový škorpion zakončený gólem je laskomina, kterou by fanoušci chtěli vidět v každém utkání. Jenže její výjimečnost dodává takovým parádním gólům na ceně. Fanoušci Arsenalu mohli na konci roku závidět, že se jejich rivalové dočkali na Old Trafford krásného gólu arménského záložníka Henrika Mchitarjana do sítě Sunderlandu.

Teď už mohou křičet do světa, že na jejich stadionu padají podobné góly také. Postaral se o to Olivier Giroud, kterému přihrál Alexis Sánchez. "Měl jsem obrovské štěstí. Byla to jen náhoda," připustil Giroud. "Byla to jediná věc, kterou jsem se mohl pokusit udělat. Míč byl za mnou, tak jsem to mohl jen zkusit trefit patou a vyšlo to," radoval se střelec.

„Senzační gól a jde to i bez ofsajdu,“ upozornil na sociálních sítích Gary Lineker, bývalý anglický reprezentant a nyní fotbalový expert, že trefa hráče Manchesteru United padla po postavení mimo hru.

Pro střelce Arsenalu měl i dál slova chvály. „Nejhezčí gól roku,“ složil Francouzi Giroudovi poklonu. „Tohle byla jedna z nejhezčích tref, jakou jsem kdy viděl,“ podpořil ho třeba známý irský kytarista Niall Horan.

Slova chvály pršela v závěru roku i na Mchitarjana. Trenér United José Mourinho označil gól jako „fenomenální“. Expert BBC a někdejší vynikající kanonýr Alan Shearer řekl, že mu Mchitarjanův zásah připomněl zákrok kolumbijského brankáře Reného Higuity v duelu s Anglií z Wembley v roce 1995.

„Tenhle Mchitarjanův gól by úžasný. Neskutečné je už jen to, když se o podobný kop někdo pokusí. Musíte míč trefit za tělem patičkou. Když dáte gól, je to neuvěřitelné,“ řekl Shearer.