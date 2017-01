SESTŘIHY: Giroud zářil, Arsenalu získal bod. United drží vítěznou sérii

To byl návrat do zápasu! Fotbalisté Arsenalu dotáhli v závěru duelu s Bournemouthem tříbrankovou ztrátu a remizovali na jeho hřišti 3:3. Vyrovnávacím gólem a dvěmi asistencemi se blýskl Olivier Giroud. To Manchester United porazil West Ham 2:0 a v lize vyhrál pošesté za sebou, neporažen je už 13 zápasů. Manchester City doma zachránil výhru 2:1 s Burnley, kterému v deseti lidech vstřelil dvě branky. Druhý Liverpool po remíze 2:2 ztratil body na Sunderlandu. Obhájce titulu Leicester jen remizoval na hřišti Middlesbrough 0:0.