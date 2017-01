Nervózní Guardiola. Odsekával novináři a mluvil o konci kariéry

Silvestrovská prohra 0:1 na Liverpoolu mužstvu zkomplikovala situaci, v pondělním kole proti Burnley potřeboval Manchester City nutně uspět. Hvězdný celek vedený Pepem Guardiolou se dostal pod tlak ve 32. minutě, když se nechal po zbytečném zákroku vyloučit Fernandinho.

"Co si myslíte o červené kartě pro Fernandinha?" ptal se po utkání trenéra

Guardioly reportér BBC Damian Johnson.

"Vy jste novinář, já ne," odsekl Guardiola.

Reportér BBC se nenechal odradit: "Ale vy jste trenér. Jsem si jistý, že

fanoušci by rádi slyšeli váš názor."

Guardiola: "Zeptejte se na to rozhodčího. Ne mě."

Pozápasové interview se dál neslo v podobném duchu. Přitom španělský kouč

nakonec mohl být spokojený. Clichy a po něm Agüero dostali osabený domácí

celek do vedení, Burnley dokázalo jen snížit na 1:2.

Reportér BBC: "Pro Fernandinha to byla už třetí červená karta v sezoně. Má

problémy s disciplínou?"

Guardiola: "Akceptujeme to. Jak jsem už řekl dřív, tým s vyšším držením míče

bude vždycky častěji vylučován. Já ale musím pochopit pravidla v Anglii. Vy

jste odborník, ale já se to musím naučit."

Reportér BBC: "Takže výklad fotbalových pravidel v Anglii je odlišný?"

Guardiola: "Samozřejmě, že ano. Všude na světě je gólman v malém vápně

faulovaný, ale tady ne. Musím se s tím srovnat, že Claudio Bravo byl faulován."

Šéf lavičky Citizens narážel na situaci před gólem Burnley, kdy Bravo

absolvoval několik vzdušných soubojů s hostujícími hráči. Ten, který nejvíc

vypadal jako faul, ale přišel až ve chvíli, kdy už míč byl v síti.

Reportér BBC: "Byla to jeho (Bravova) chyba?"

Guardiola: "Byl faulován. Ne tady, to je OK, ale já se s tím musím srovnat."

Reportér BBC: "Nevypadáte zrovna šťastně, i když jste vyhráli..."

Guardiola: "Jsem (šťastný) víc, než si myslíte. Víc, než si myslíte."

(zopakuje)

Reportér BBC: "Ale moc to nedáváte najevo."

Guardiola: "Ale já jsem šťastný, věřte mi. Šťastný nový rok."

Reportér BBC: "Je Manchester City stále ve hře o titul?"

Guardiola: "Včera jsme nebyli. Ale proč bychom ve hře o titul neměli být

dneska?"

Reportér BBC: "Děkuji vám, Pepe."

Guardiola: "Bylo mi potěšením." (a okamžitě zmizí)

"Pep, you don't seem happy that you've won?" How awkward is this? pic.twitter.com/JPXfIOBdKF