Giroud slavil jako škorpion. Naštval ale fanoušky Arsenalu a pak zuřil i Alexis

Giroud prožívá mimořádné období, má formu jako hrom. V posledním domácím zápase navíc dal branku, která se už nyní může klidně řadit mezi favority na gól roku 2017. Francouz se totiž trefil parádně patičkou ve stylu škorpiona.

A na památný gól si vzpomněl i v dalším kole na půdě Bournemouthu. Arsenal zcela nečekaně prohrával už 0:3, ale nakonec dokázal vyrovnal. Byl to právě Giroud, kdo se hlavou prosadil v nastavení. A šel slavit stylově jako škorpion před hostující fanoušky.

Ti na stadionu sice byli v euforii, ale ti ostatní z toho moc nadšení nebyli. „Proč Giroud bláznivě slaví, když je stále čas na rozhodující gól?“ psalo mnoho příznivců Arsenalu na sociálních sítích.

„Jsem rád, že nejsem jediný, koho překvapuje, co Giroud dělal, když byl ještě čas rozhodnout zápas,“ napsal pak redaktor BBC Phil McNulty.

Chování spoluhráče evidentně příliš nevonělo ani největší hvězdě Arsenalu. Alexis Sánchez byl totiž po závěrečném hvizdu vzteky bez sebe. Zuřivě gestikuloval, zahodil rukavice a do kabin mířil skutečně vytočený.

Alexis naštvaným gestem reagoval i na spoluhráče. Bod byl pro něj málo. To nakonec uznal také Giroud. „Jsem rád, že jsem dokázal vyrovnat, ale z výsledku jsem zklamaný. Neměli bychom udělat takové tři chyby,“ hodnotil po zápase Francouz.

VIDEO: Vytočený Alexis po závěrečném hvizdu

Here's the footage of it. Look at Alexis. Winner mentality. [via @Kloppholic] pic.twitter.com/M11KePIZgd