Ztratil Sánchez víru v Arsenal?! Štvala ho remíza, rivalové cítí šanci

S Arsenalem to zase nevypadá moc růžově. V Premier League ztrácí osm bodů na vedoucí Chelsea, v Lize mistrů ho zase v osmifinále čeká silný Bayern Mnichov.

Frustrace se plně projevila na Sánchezových reakcích po konci posledního zápasu. Po remíze 3:3 na hřišti Bournemouthu pořádně vytočený. Kromě přístupu jeho spoluhráčů ho pochopitelně naštval i konečný výsledek, který by měl za určitých okolností cenu zlata. V aktuální pozici Gunners je ale ztrátou.

Hvězdný útočník dal svou frustraci patřičně najevo. Při odchodu do kabin hodil rukavicemi o zem a nebyla s ním řeč. „Co je na tom překvapivého? Chceme vyhrávat zápasy. Když se to nepovede, jsme zklamaní. To je normální,“ řekl trenér Arséne Wenger.

V Anglii už se mluví o nejisté budoucnosti chilského útočníka v Arsenalu, ale francouzský trenér odmítl, že by mělo úterní utkání zásadní vliv. „Všichni jsme frustrovaní. Alexis už je v pořádku,“ ujišťoval. V nejbližších týdnech ale bude mít Wenger těžkou hlavu.

Alexis má s londýnským klubem sice ještě smlouvu na rok a půl, na jejím prodloužení se nemohou obě strany dohodnout. Arsenal údajně nabízí plat 180 tisíc liber týdně (zhruba 5,7 milionu korun), samotný hráč ovšem žádá minimálně 250 tisíc liber (zhruba 8 milionů korun) a hlavně záruku, že bude Arsenal posilovat tak, aby bojoval o trofeje.

Podle britského deníku The Sun už kolem sondují situaci Chelsea s Manchesterem City a mluví se i o zájmu z Číny. V týmu Hebei China Fortune by ho rád uvítal bývalý trenér Citizens Manuel Pellegrini a chilský reprezentant by si mohl přijít až na 500 tisíc liber týdně (16 milionů korun)!

Kolem Alexise Sáncheze bude na přestupovém trhu určitě rušno. Pokud ne už v aktuálním přestupním období, tak v létě určitě.

