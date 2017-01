Tohle fanoušci Arsenalu nečekali! Wenger získal posilu ze sedmé ligy

Neměl slov. Byl šťastný jako blecha. Dvacetiletý Cohen Bramall pro to měl důvod. Hráč týmu Hednesford Town ze sedmé anglické ligy podepsal smlouvu s Arsenalem. Stačilo jen, aby mladík zamířil na dvoudenní testy do tréninkového centra londýnského klubu, a oči mu už zářily štěstím. „Úžasné, fantastické. Splněný sen,“ hlásil mladý fotbalista poté, co si zatrénoval s prvním týmem a setkal se s manažerem Arsenem Wengerem.

Arsenalu hráče doporučil bývalý hráč „kanonýrů“ Brian McDermott. Klubovému skautovi je mladík vděčný, že se mu plní sny. „Už když jsme přijeli do Colney a já viděl tréninkové hřiště, byl jsem úplně hotový. Ty pocity nejdou popsat. Bylo to jako sen,“ zářil mladík.

Součástí dohody bylo, že se dvacetiletý fotbalista připojí rovnou k prvnímu mužstvu. Nohy se mu z toho nerozklepaly. „Jen jsem dělal to, na co jsem zvyklý. Hrál jsem, jak nejlépe umím a snažil se využít svou rychlost,“ svěřil se Bramall.

Připadal si jako v sedmém nebi. A co teprve když se po tréninku setkal se známým francouzským manažerem „kanonýrů“ Arsenem Wengerem. „Přišel a řekl mi: Ahoj, rád tě poznávám. Líbila se mi tvá hra,“ špital mladík. „Bylo to úžasné.“

Se svými zážitky se hned svěřil sestře. Volal jí a hrdě vše popisoval do telefonu, sotva popadal dech, jak chtěl vše rychle vylíčit. „Nemohla tomu ani uvěřit, co se všechno stalo,“ vykládal fotbalista.

Realita pro mladého hráče bude určitě tvrdší, než se mu nyní zdá. „Během dalších šesti měsíců budu makat a připravovat se psychicky na to, co mě čeká. Doufám, že se mi povede proklouznout do prvního týmu,“ dodal mladík.

Námluvy přitom nemusely být tak rychlé. Skaut Arsenalu opatrně testoval situaci a ptal se, zda by hráč přijel na trénink někdy po Vánocích. Zástupce hráče ho zaskočil. Prý, co by říkal na to, kdyby byl hráč nachystaný během odpoledne. Pak už šlo všechno bleskově. Skaut Arsenalu během dvou minut kontaktoval Wengera a věci se daly do pohybu. A mladík se brzy hlásil u „kanonýrů“ a rovnou si zatrénoval s prvním týmem.

