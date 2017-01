Šílená minela. Obří hrubce gólmana Readingu se směje celá Anglie

Zachytat si na Old Trafford, to je zážitek na celý život. Nebo taky noční můra. Gólman Readingu Ali Al Habsi se po tomhle mači bude možná do smrti budit zpocený hrůzou. Pětatřicetiletý brankář z Ománu totiž vyrobil za stavu 3:0 pro Manchester United brutální minelu. Po ní Marcus Rashford vstřelil jeden z nejsnadnějších gólů kariéry a pečetil vítězství na 4:0. Hrubce brankáře se teď směje celá Anglie.

REKLAMA

Manchester United se po trápení v úvodu sezony rozjel, vyhrál osmý soutěžní zápas v řadě. Proti Readingu vedl 3:0 a nikdo nepochyboval o tom, jak pohárový duel dopadne. Zdálo se, že hlavním hrdinou duelu bude domácí střelec Wayne Rooney, který zaznamenal 249. gól v dresu United a vyrovnal klubový rekord. Všechno však změnila 79. minuta utkání. Díky kiksu gólmana hostů se zápas proslaví po Ostrovech.

VIDEO: Podívejte se na hrubku gólmana Readingu

Brankář Readingu rozehrál po zemi na obránce. Ten mu přihrávku vrátil a ukazoval, že má akce pokračovat po druhé straně hřiště. Místo, aby gólman v klidu odehrál míč, na okamžik zaváhal. Dobíhající útočník Rashford se nebezpečně blížil a brankář Al Habsi zazmatkoval. Chystal se, že míč odehraje levačkou do bezpečí, jenže dřív do něj ťukl pravou nohou a v tu ránu byl za smolíka. Míč se kutálel do odkryté branky, střelec United ho navíc dostihl a před zraky nešťastníka v rukavicích ho napálil zblízka do sítě – 4:0.

Bývalý obránce Manchesteru United Jaap Stam, nyní v roli manažera Readingu, jen s němým úžasem sledoval, co gólman jeho týmu na hřišti vyrobil. I když je teprve leden, možná má Al Habsi místo v silvestrovských sestřizích pro rok 2017. V Anglii teď bude každopádně hitem internetu.