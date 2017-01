Trpišovský předběhl svůj vzor. Klopp poslal papírek, bral to jako chybu

REKLAMA

V Anglii běží fotbal jako vytrvalý maratonec. Když liga odpočívá, hrají se další soutěže a jinak tomu nebylo ani ve středu na hřišti Southamptonu, kam k prvnímu zápasu semifinále Ligového poháru zavítal Liverpool. Svěřenci Jürgena Kloppa nakonec prohráli 0:1 a nezabránil tomu ani tah německého kouče, který pokyny pro závěrečnou dvacetiminutovku poslal hráčům na papíře prostřednictvím útočníka Daniela Sturridge.

Celá situace se odehrála v 73. minutě zápasu, kdy byl ošetřován a následně vystřídán domácí Jordy Clasie. Trenér Liverpoolu využil příležitosti a zavolal si k postranní čáře Sturridge, aby mu na papíře ukázal potřebné změny. Anglický střelec si poznámky vzal a vrátil na hřiště, kde podle něj začal dirigovat své spoluhráče.

Situace byla o to komičtější, protože hra už běžela a Sturridge napadal rozehrávku soupeře s papírem v ruce. Následně se pokusil instrukce ukázat Adamu Lallanovi, který se ovšem věnoval hlavně hře. Všechny přítomné následně zajímalo jediné - co na papíře stálo? Podle Jürgena Kloppa šlo o změnu rozestavení na formaci 3-5-2 se dvěma křídly a dvěma útočníky.

Klopp netradiční ale udílení pokynů bral jako vlastní zaváhání. „Hráči měli dostat pokyny dříve. Poslali jsme je na papíře, až když se hrálo, což byla naše chyba,“ uznal kouč, podle kterého měl být tým připravený na podobnou situaci už v kabině. „Zkoušeli jsme hráčům pomoci. Mysleli jsme si, že bude lepší mít dvě křídla na hřišti výš a pro soupeře bude daleko těžší je bránit,“ vysvětloval své kroky.

Totožný způsob předání informací zvolil také Jindřich Trpišovský, během podzimního domácího utkání ePojisteni.cz ligy se Spartou. Liberecký trenér vyslal na hřiště Nikolaje Komličenka a do rukou mu vrazil papírek, který ruský útočník předal Petru Ševčíkovi. Utkání nakonec skončilo bezbrankovou remízou.

„Použijeme to tak jednou za dva měsíce, pokud je na hřišti nějaká zásadní změna. Když jsem dříve trénoval v nižších soutěžích, kde je méně lidí, tak je pokyny na hřiště předat poměrně jednoduché. Ale na této úrovni je s hráči těžké se domluvit, navíc když jsou zabraní do hry,“ vysvětlil Jindřich Trpišovský, jenž je velkým obdivovatelem německého trenéra a díky své vizáži je nazýván „českým Jürrgenem Kloppem“.

Když se vrátíme k momentu z Anglie, reakce fanoušků na sebe nenechaly dlouho čekat. Na sociálních sítích začali vystavovat údajný obsah tajné zprávy. V jedné z nich stojí vyznání lásky, na druhém Jürgen Klopp prý psal: „Příští rok bude naším rokem. J. K.“

Reds ovšem mohou slavit už letos. Výsledek středečního zápasu na hřišti Southamptonu se dá v domácí odvetě dohnat, Liverpool navíc nadále bojuje v FA Cupu a v Premier League mu po dvaceti zápasech patří druhé místo tabulky se ztrátou pěti bodů na první Chelsea.

Některé reakce fanoušků na Twitteru:

"Řekni Emremu, ať to někomu předá"

"Příští rok bude naším rokem. J.K."

"Hraj jako Rashford"

"Dejte to Coutinhovi"

"Hraj lépe!"