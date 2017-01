Conteho armáda na lavičce Chelsea: Čechova dvojka, spoluhráč i bratr

Jedenáct hráčů na hřišti a jedenáct trenérů za nimi. Tak to chodí v Chelsea pod Antoniem Contem. Úspěšný italský kouč vyhrál jako první v historii Premier League třikrát po sobě cenu pro trenéra měsíce a vystavil se s ní společně se svými asistenty a dalšími trenéry prvního týmu. Kdo je kdo v početném realizačním týmu? Podívejte se.

1. Chris Jones

Kondiční trenér prvního týmu

V Chelsea je už od roku 2006, první tři roky se věnoval mládeži a poté povýšil. Do svého realizačního týmu si ho vytáhl Carlo Ancelotti. Ponechali si ho i další trenéři včetně Josého Mourinha a nyní Antonia Conteho. Kromě Chelsea pracuje pro reprezentaci Anglie do 19 a 21 let.

2. Carlo Cudicini

Asistent hlavního trenéra a ambasador klubu

V Chelsea strávil oblíbený brankář 10 let a připsal si 216 startů. Od roku 2015 působí jako amabsador londýnského klubu, zastupoval ho například na losu Ligy mistrů. Conte si ho navíc v létě vytáhl a udělal z něj jednoho ze svých asistentů.

3. Steve Hollland

Asistent hlavního trenéra

V Chelsea zaujal triumfem s juniorkou v roce 2011 a hned povýšil na jednoho z asistentů Andrého Villase-Boase. Od té doby se stal důležitou spojkou mezi prvním týmem a akademií. U „Blues“ ale kroutí poslední sezonu, poté se bude naplno věnovat anglické reprezentaci, kde se stal asistentem Garetha Southgatea.

Kompletní realizační tým Chelsea v čele s trenérem Antonio Contem • Foto chelseafc.com

4. Gianluca Conte

Asistent hlavního trenéra

Mladší bratr hlavního trenéra. S Antoniem spolu hráli v Lecce a spolupracují spolu od začátku jeho trenérské kariéry. Gianluca Conte je hlavně analytikem, tuto roli zastával s bratrem v Bari, Juventusu, italské reprezentaci i nyní v Chelsea.

5. Julio Tous

Kondiční trenér prvního týmu

Španělský specialista, kterého si Conte hodně oblíbil. O kondici hráčů se staral v Juventusu i u italské reprezentace a s úspěšným trenérem přešel také do Chelsea. Předtím mimo jiné pracoval v Barceloně či u španělského plaveckého týmu.

6. Gianluca Spinelli

Trenér brankářů

Velmi uznávaný trenér brankářů strávil 12 let v Janově. V sezonách 2011/12, 2014/15 a 2015/16 byl vyhlášen nejlepším italským trenérem brankářů. Na EURO 2016 speciálně připravoval Gianluigiho Buffona, který pak inkasoval jen dvě branky za celý turnaj. Kromě Chelsea pokračuje v práci pro Itálii.

7. Antonio Conte

Hlavní trenér

Do Chelsea přišel v létě po konci u italské reprezentace a zatím si ho fanoušci i hráči nemohou vynachválit. Conte slavil velké úspěchy v Juventusu, dařilo se mu také v menších italských klubech a nyní na to v Anglii navazuje. Jde o velmi impulzivního trenéra, který každý zápas prožívá na maximum. Jako správný Ital pak má do detailu zmáknutou taktiku.

SESTŘIH Premier League: Tottenham - Chelsea 2:0. Lídr ligy po 13 výhrách v řadě skončil bez bodu

8. Angelo Alessio

Asistent hlavního trenéra

S Contem se potkal už jako hráč v Juventusu, kde spolu hráli v záložní řadě. Jako trenéři se poprvé setkali v Sieně a už se od sebe nehli. Zatím společně sbírají v podstatě jenom úspěchy, Conte Alessiovi hodně věří.

9. Constantino Coratti

Asistent kondičního trenéra

Stejně jako další členové Conteho týmu spolupracuje s italským trenérem již delší dobu. Pomáhal mu v Juventusu i u italské reprezentace a tak přešel rovněž do Chelsea.

10. Paolo Bertelli

Kondiční trenér prvního týmu

Hlavní kondiční trenér byl s Contem také v Itálii i Juventusu. Zajímavé je, že celých 14 let pracoval ve Fiorentině, kde se potkal mimo jiné s Claudiem Ranierim.

11. Hilario

Asistent trenéra brankářů

Za Chelsea chytal osm let, ale připsal si pouze 39 zápasů. Přesto v klubu pokračuje, po konci kariéry se stal trenérem brankářů. V současnosti je asistentem Spinelliho.

SESTŘIH Premier League: Chelsea - Stoke 4:2

SESTŘIH Premier League: Chelsea - Bournemouth 3:0. Krasojízda pokračuje