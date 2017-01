Překvapivá posila! V Evertonu neměl ani skříňku, teď má zachránit Hull

REKLAMA

Začalo to tak slibně. Oumar Niasse nasázel v dresu Lokomotivu Moskva 12 gólů v 28 zápasech, což přimělo zástupce Evertonu, aby za něj na začátku roku 2016 vysázeli na stůl 13 a půl milionu liber, tehdy třetí nejvyšší částku v historii klubu. Jenže místo snů o dobývání Premier League přišla brzy hodně tvrdá realita.

Pod trenérem Robertem Martinezem stačil odehrát jen pět ligových zápasů, a na listinu střelců se nedostal ani jednou. Po červnovém příchodu Ronalda Koemana to šlo ještě víc z kopce - Niasse stihl za áčko jen velmi nepovedený poločas v přátelském utkání proti Jablonci. A od té chvíle ani sekundu.

1080p 720p 480p 360p 240p REKLAMA SESTŘIH Premier League: Hull - Manchester City 0:3. Třetí výhra v řadě • VIDEO Premier League

"Tohle má být ten, kdo nás udrží v lize?" museli se divit fanoušci Hullu, když klub oznámil příchod senegalského útočníka na hostování s možností odkupu. Šestadvacetiletý hráč strávil podzim mimo soupisku Evertonu a hrál jen za mládežnický tým. A i když mu to na hřišti lepilo a třeba mladíkům z Readingu dal hattrick za 20 minut, v šatně na něj nezbylo místo.

"Jsem v kabině s týmem do 23 let, ale nemám tam svoji skříňku," svěřil se Niasse v rozhovoru pro Guardian. "Prostě si na jedno místo hodím tašku, jdu trénovat, pak to všechno hodím do auta a jedu domů." Hull po Niassovi sáhl hlavně pro jeho vytrvalou snahu prosadit se. Senegalský útočník totiž odmítal přestoupit jinam a bojoval o šanci v A týmu, ačkoli trenér Koeman jasně prohlásil, že jestli chce hrát, bude muset Everton opustit.

Ubránit ligovou příslušnost Hullu možná bude ještě těžší úkol, než prosadit se v nabitém kádru Evertonu. "Tygři" ve 20 zápasech dali jen 17 branek a mají nejhorší útok v lize. Druhé nejhorší číslo jim zase svítí v kolonce gólů inkasovaných, konkrétně 44. Hůře je na tom jen Swansea, a to o jediný gól. O problémech se zraněními, které donutily Hull odehrát několik zápasů se záložníky na pozici stoperů, ani nemluvě.