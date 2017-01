SUPERgóly v Anglii! Carroll uchvátil nůžkami, rebel Barton přímákem

Tak tohle byla lahůdka. Útočník West Hamu Andy Carroll ukázal, že góly neumí dávat zdaleka jen hlavou. Vysoký forvard si připsal v zápase s Crystal Palace trefu, na kterou se bude ještě dlouho vzpomínat. A to se týká také velkolepého návratu záložníka Joeyho Bartona v dresu Burnley. Známý průšvihář rozhodl duel se Southamptonem.

West Ham potřeboval doma proti Crystal Palace zabrat. Jenže bez klíčového muže Dimitriho Payeta, který si chce vydupat přestup. Přesto domácí mohli slavit. A fanoušci byli v euforii nejen ze samotného vítězství 3:0.

Andymu Carrollovi se totiž povedlo něco, o čem si příznivci „kladivářů“ určitě povídali až do noci. Po centru Michaila Antonia, který v zápase přihrál na všechny góly, se vytáhlý útočník položil do míče a předvedl fantastické nůžky.

Tím okamžitě ožily vzpomínky na parádní góly z poslední doby. Takže „škorpioni“ Henricha Mchitarjan a Oliviera Girouda mají pořádnou konkurenci.

REKLAMA

To Joey Barton nedal gól, který by snad aspiroval na trefu roku, přesto se i na něj bude dlouho vzpomínat. Známý rebel se totiž vrátil do Burnley s dalšími průšvihy na pažbě, dokonce je stále vyšetřován kvůli sázení, což profesionální fotbalista nesmí.

Přesto se Burnley rozhodlo, že hráči, který mu pomohl k postupu do Premier League, ještě dá šanci. Barton odehrál celý zápas v FA Cupu a v sobotu si zase po delší době vyzkoušel Premier League.

Na hřiště sice přišel až v 73. minutě, ale to mu nezabánilo stát se hrdinou utkání. Hned o pět minut později se totiž postavil k přímému kopu a jeho chytrá střela skončila v síti. Barton, spoluhráči, trenéři i celý stadion vybuchli nadšením.

REKLAMA

