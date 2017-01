Klopp a Mourinho se chytili! Na konci nehráli fotbal, řekl kouč Liverpoolu

Dobrý zápas, hodně na pokoukání, drama až do finiše. V závěru ještě vyšperkovaný hádkou Josého Mourinha s Jürgenem Kloppem. Pro diváka mač se vším všudy. Jenže něco tady kulhá. Kvalita zápasu ne, tak co? Výsledek! Největší anglická klasika mezi Manchesterem United a Liverpoolem dopadla plichtou 1:1.

Ještě šest minut před koncem střetu s Liverpoolem prohrávali United 0:1 po trefě Jamese Milnera z pokutového kopu za ruku Paula Pogby. Pak se ale do scénáře vložil švédský kanón Zlatan Ibrahimovic. Po závaru před brankou výtečného Belgičana Simona Mignoleta trknul hlavou do míče tak mistrovsky, že ten se otřel o břevno a zapadl za brankovou čáru. Zlatan vstřelil svůj čtrnáctý gól v sezoně a zaklapl účet utkání.

Tedy skoro zaklapl. Ještě se odehrála scénka, na kterou ve skrytu duše všichni čekali. V nastavení se po strčení Roberta Firmina do Andera Herrery k sobě přihnali José Mourinho s Jürgenem Kloppem. Oba naštvaní, vytočení, s emocemi vyšroubovanými na maximum. Patnáct vteřin vzrušeně konverzovali, kulili oči, mezi nimi jen čtvrtý rozhodčí.

„Nejspíš si myslel, že chci Firminovo vyloučení, ale neměl jsem žádný problém,“ řekl ke konfliktu domácí kouč, na jehož slova zareagoval i Klopp: „Mourinho požadoval minimálně žlutou kartu.“ Tu nakonec dostal Firmino i Herrera.

Oba jejich šéfové si po zápase plácli dlaněmi, ale napětí by se dalo krájet. „Byl to velmi emotivní zápas. Zasloužili jsme si vyhrát, měli jsme hodně šancí, ale výsledek musíme akceptovat,“ ucedil Mourinho. Portugalský stratég si neodpustil narážku na herní styl Liverpoolu: „Podle jejich hry jim bod stačí, takže nejspíš odjíždí spokojeni.“

Jeho protějšek Jürgen Klopp mu dal částečně za pravdu, ale poté mu úder vrátil. „Bod z Old Trafford je dobrý, ale bylo by hezčí, kdybychom po našem výkonu získali tři. Odehráli jsme dobré utkání, hráli jsme fotbal. Manchester hrál posledních dvacet minut pouze na nakopávané míče, to není fotbal,“ řekl na tiskové konferenci.

I tam skončil vzájemný souboj remízou.

Z výsledku mezi „red devils“ a „reds“ nemůže mít radost ani jedna zúčastněná strana. Domácí asi definitivně mohou zapomenout na jednadvacátý titul v klubové historii, bod je velkou komplikací i pro Liverpool. Nejvíce veselo je v Chelsea. V tabulce Premier League zvýšila svůj náskok na sedm bodů.

Dlouho to vypadalo na katastrofální neděli pro oba kluby z Manchesteru. Pár desítek minut před vypuknutím víkendového hitu na Old Traff ord přišla zpráva z Goodison Parku. Everton zmasakroval Guardiolovo City 4:0! Také United stáli na kraji propasti.