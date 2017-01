Zbyl jen jeden. Proč Češi zmizeli z Premier League a jen tak se nevrátí?

Sto padesát, sto padesát jedna, sto padesát dva... Číslo postupně narůstá a jen tak se zřejmě nezastaví. Už tolik dní uplynu uplynulo od chvíle, kdy se v Premier League objevil poslední český hráč mimo gólmana – Matěj Vydra. To je nemilosrdný, ale asi nejvýstižnější důkaz o současném stavu českého fotbalu. Proč to tak je?

REKLAMA

Brankářem to v roce 1990 začalo. A gólmanem to (zatím) končí. Petr Čech v Anglii osiřel a poprvé od léta 1996, kdy na ostrovy zamířili vicemistři Evropy Patrik Berger a Karel Poborský, nemá Česko v Premier League hráče v poli. Moc adeptů, kteří by se postarali o návrat starých časů, není.

Konžská demokratická republika je v žebříčku FIFA na 49. místě, o šest příček níž než Česko. Jenže africká země je na tom lépe v jiném směru. Má víc hráčů (2) na soupiskách týmů Premier League, stejně jako dalších 41 států. Po jednom zástupci mají i Arménie, Slovensko či Turecko, ale také Rovníková Guinea nebo CuraÇao.

„Svědčí to o tom, že v Anglii si dnes mohou koupit hráče z celého světa, zároveň ale také o naší kvalitě a nekonkurenceschopnosti. V minulosti brali naše hráče i proto, že jsme byli druzí nebo třetí na světě v žebříčku FIFA. Dnes se podívají na tabulku po 15. místo a níž už ne. Nebo jde jen o výjimky,“ říká Luděk Mikloško, jenž v Anglii chytal dvanáct let.

Před rokem 1996 to byli právě brankáři, kteří tam reprezentovali český fotbal. Nejprve Mikloško, po něm Jan Stejskal a Pavel Srniček. Poté se v létě 1996 přidali Karel Poborský a Patrik Berger. A hned do top klubů jako Manchester United a FC Liverpool.

1080p 720p 480p 360p 240p <p>Památný padáček do portugalské sítě ve čtvrtfinále EURO 1996 nebyl jediný úspěšným lobem v kariéře Karla Poborského. Podobný vytasil i v lize za Žižkov. „Lobem jsem dal za kariéru asi tři góly a všechny se povedly velice dobře,“ pochvaluje si legenda českého fotbalu. „Nikdy jsem je ale moc netrénoval. Někdy bylo snazší gólmana přehodit, než ho ránou obstřelit,“ dodává bývalý záložník Manchesteru United, Benfiky Lisabon a Lazia Řím.</p> REKLAMA MUJ PRVNÍ GÓL: Všechny tři loby se povedly, libuje si Karel Poborský • VIDEO Sport

Největší rozmach přišel v letech, kdy se velmi dařilo i české reprezentaci. Po EURO 2004 se číslo zvýšilo na šest a vše vyvrcholilo sedmičlenným zastoupením v ročníku 2007/2008.

Od té doby nastal ústup ze scény. Vytratily se silné individuality a v kombinaci se zvyšujícími se nároky klubů, včetně průměrných, na hráčskou kvalitu přestali být Češi pro Anglii atraktivní.

Nemají to, co potenciální zájemci chtějí. „Myslím, že zaostáváme hlavně v individuálních dovednostech, v práci s míčem, v rychlosti, konkrétně pro Anglii pak i v osobních soubojích. Je to zároveň odraz úrovně národního týmu,“ říká Ondrej Chovanec, hráčský agent.

V nejbližší budoucnosti se na tom zřejmě nic nezmění, protože k obratu je třeba, aby čeští hráči zářili ve svých klubech. Tak jako před lety. „Ať už to byl Patrik Berger, nebo Vláďa Šmicer. Jeden z nich byl klíčovou postavou v Lens, druhý pravidelně nastupoval v Dortmundu. Tomáš Řepka přestoupil do West Hamu z Fiorentiny. A když přišel Milan Baroš, byl už střelcem v národním týmu,“ vypočítává brankář Arsenalu Petr Čech.

Jenže ani průzkum ve špičkových evropských ligách nenaznačuje, že by se něco takového mohlo brzy opakovat. V bundeslize pravidelně nastupují Vladimír Darida (Hertha), Pavel Kadeřábek (Hoffenheim), Theodor Gebre Selassie (Brémy) a veterán Jaroslav Drobný (Brémy), pokud je fit.

Asi nejsilnější pozici mají první dva jmenovaní a také jsou ještě věkově zajímaví. Ale stále visí otázka, jestli to bude stačit. Ladislav Krejčí v Boloni a Patrik Schick v Sampdorii začali velmi nadějně v Serii A, nicméně před nimi je ještě spousta práce.

Druhá cesta do Premier League vede z Championship, kde působí Jiří Skalák (Brighton), Daniel Pudil (Sheffield Wednesday), Matěj Vydra (Derby) či Tomáš Kalas (Fulham). Nejblíž k přímému postupu má bývalý hráč Mladé Boleslavi.

Jenže ani to, že se „seagulls“ případně dostanou o patro výš, Skalákovi nezaručuje, že si elitní soutěž vyzkouší. Zbytek zmíněného kvarteta by mu mohl vyprávět. Kropili se postupovým šampaňským, ovšem kluby je následně poslaly na hostování. Zpět do druhé ligy, nebo se – jako u Kalase v Middlesbrough – ho vzdali.

„Musíte mít i trochu štěstí. Matěj pomohl Watfordu k postupu šestnácti góly, jenže přišel nový trenér. U jeho předchůdce by možná příležitost dostal,“ dodává Chovanec.

Ani v lednovém přestupovém období to nevypadá na nějakou změnu. Podle Mikloška není momentálně šance, že by se v Anglii objevila alespoň menší skupinka Čechů.

Takže, pokud se nestane zázrak, číslo bude pomalu, ale pravidelně narůstat. Sto padesát tři, sto padesát čtyři…