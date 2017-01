Vydra: Když v Anglii neobejdete hráče, jste průměr. Čechům chybí i hlava

Je to on, kdo v této sezoně jako jediný, a zároveň tedy poslední z českých hráčů v poli vyběhl do utkání Premier League. Na tři minuty. Poté Matěj Vydra přestoupil z Watfordu do druholigového Derby County, s nímž se pokouší dostat mezi anglickou elitu.

Jednoduchá otázka. Proč Češi zmizeli z Premier League?

„No, z české ligy teď přímo asi nikoho nekoupí. Kluby už hledají hotové hráče, kteří si prošli těžkými zápasy. A hledají v jiných ligách, ovšem ani z nich moc Čechů nekupují. Preferují fotbalisty například ze Srbska, Chorvatska a dalších zemí. Nevím sám, proč jsme zmizeli. Chtěl jsem se tam prosadit, zatím mi to nevychází.“

V čem podle vás v porovnání s Chorvaty či Srby zaostáváme?

„Technickým vybavením. Jsou i jinak vychováváni než my v Česku, dbají na to, aby se jednotlivec zdokonaloval víc sám než v kolektivu. Taky kladou důraz na techniku nebo střelbu, ani ne tak na týmové výsledky. Prostě se víc zaměřují na individuality. Pak je prodají a vychází jim to. Nebo vezmu příklad Belgie. Před pár lety neměla jako reprezentace žádné výsledky, teď se podívejte na jejich osobnosti, Hazard, De Bruyne, Lukaku a mnoho dalších. Museli čekat na novou generaci, nebylo to jednoduché, ale pracovali na nich odmalička a nehledali potom vysvětlení, proč to nejde.“

V Česku jsme zvyklí, že se to kolektivně nějak uhraje, a zapomíná se na hlavní dovednosti. Je to tak?

„Asi nejdůležitější je hra jeden na jednoho. Když neobejdete frajera v této situaci, asi jste jen ,průměrný‘ hráč. Je sice hezké, pokud dáte nákop na padesát metrů, ale v dnešním fotbale je řešení situace jeden na jednoho nejdůležitější. Musíte mít techniku, první dotek s míčem, hlavně rychlý, a pak střelba. Nic vám nesmí trvat dlouho. A taky je to v hlavě. Všechno se dá asi zlepšovat.“

Premier League jste si vyzkoušel jednu sezonu ve West Browmichi. Přemýšlel jste, co chybí konkrétně vám, abyste se tam udržel?

„Někdy je to právě o hlavě. Dřív jsem ji měl jinou, když jsem nehrál, bylo to na mě moc znát. Tady tomu říkají body language, řeč těla. Jeden den, když to jde, záříte jako sluníčko, a když vás posadí, je na vás vidět frustrace. Ale tu nesmíte ukazovat. To mi možná dřív uškodilo. Občas i komunikace s trenérem byla jiná. Ale co bylo, je pryč. Snad to v Derby vyjde.“

Mají čeští hráči momentálně bližší cestu do Premier League z druhé anglické ligy, Championship, nebo spíš někdo zvenčí typu Vladimíra Daridy?

„Do top klubů si vyhledávají hráče v top ligách za velké peníze. Teď je pro nás asi schůdnější jít přes druhou ligu, i proto, že už jste adaptovaný na druhou nejvyšší soutěž. Máte odehraných třeba čtyřicet šest zápasů za sezonu. Vědí, že už je to přípravna na Premier League. Když přestoupíte ze Španělska do Anglie, zvykáte si na jinou mentalitu, i styl fotbalu. Já jsem tam čtvrtou sezonu, už bych měl být řečí, stylem a vším okolo adaptovanější. Taky máte větší šanci, že na sebe upozorníte, protože nikdy nevíte, na koho třeba v domácích pohárech narazíte. Nevezmou vás kvůli jednomu zápasu, ale aspoň o vás vědí.“

Zůstává pro vás Premier League největším snem?

„Pořád ano. Stejně jako třeba španělská liga. Ale anglická, co se týká všeho, lidí, zázemí a samozřejmě i příjmů, ačkoliv to můžeznít hnusně, je úplně jinde než kterákoli jiná liga. Je to fotbalová země, lidi to tady žerou a pořád budou."