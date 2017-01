Účetnictví anglických gigantů: City i United šíleně utrácí, Spurs umí šetřit

Tahle společnost není pro každého. Zde se rozehrávají vysoké hry miliardářů. Desetimístné částky lítají vzduchem sem tam. A když se to postupně nastřádá, je z toho balík peněz. Podívejte se na srovnání TOP šesti klubů v anglické Premier Leauge. Nejvíce na přestupy během posledních pěti let vynaložil Manchester City, jehož rozdíl mezi výdaji a příjmy je propastných 12,5 miliardy korun. Naopak raritou je Tottenham. Tomu dělá rozdíl 31 milionů. Jak jsou na tom ostatní?

Podívejte se na to, kdo nejvíc utrácí za přestupy v Premier League a kdo umí nejvíc šetřit z týmů TOP 6

Nemusíme chodit daleko, abychom znázornili sílu „rudých ďáblů“. V létě jim nedělalo problém sáhnout do kapsy a utratit částku přes tři miliardy korun za Paula Pogbu. I proto vynaložil Manchester United za posledních pět let na přestupy až 16,4 miliard.

Chelsea

Obránce David Luiz se do Chelsea vrátil z PSG • Foto Reuters

Výdaje na přestupy: 15,7 miliardy korun

Příjmy z přestupů: 5,9 miliardy korun

Rozdíl: 9,8 miliardy korun

Utrácí, ale umí i vydělat. Tak nějak by se dala popsat přestupová politika londýnského klubu. Například v aktuální sezoně výhodně prodal brazilského záložníka Oscara do Šanghaje. Číňané za mladého fotbalistu zaplatili částku 1,6 miliardy korun. To je dvakrát tolik než v roce 2012 stál Chelsea.