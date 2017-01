Rashford pro iSport TV: Mourinho se stará. Jak vidí Zlatana a Rooneyho?

REKLAMA

V minulé sezoně mu dal šanci v A týmu nizozemský kouč Louis van Gaal a tehdy teprve 17letý Marcus Rashford se jí chopil a už ji nepustil. Od té chvíle zůstal ve společnosti Rooneyho a spol. a denně se učí od nejlepších. První sezonu ho navíc vede jeden z nejlepších trenérů na světě José Mourinho, o kterém se však často tvrdí, že to s mladými hráči neumí.

„To podle mě není pravda," oponuje Rashford. "Je velmi chytrý v tom, jak dává šanci mladým hráčům a pomáhá jim,“ říká o portugalském kouči. „Každý den mluví s více hráči nejen o fotbale, ale i o životě. Pro manažera je důležité, aby toho o nás věděl hodně. Myslím, že až později v našich kariérách pochopíme výhody, které nám jeho přístup a taktika přinesly,“ doplňuje anglický supertalent.

<p>V minulé sezoně zazářil Marcus Rashford v Manchesteru United jako kometa. Teď ale poznává, že druhý ročník je složitější než ten první. Co po něm požaduje José Mourinho a jaký přínos pro mužstvo má Zlatan Ibrahmović, o tom se mladý útočník rozpovídal exkluzivně pro iSport TV při představování nových kopaček Nike Hypervenom 3 v Mnichově.</p> Rashford pro iSport TV: Mourinho se o nás stará. Jak vidí Zlatana a Rooneyho?

Kromě Mourinha v létě na Old Trafford dorazilo další zvučné jméno světového formátu. Z PSG přišel kanonýr Zlatan Ibrahimovic. Jak na mladého útočníka působí? „Přinesl do týmu trochu jiný charakter, který jsme předtím neměli. Pomáhá týmu, aby drželo něco víc pohromadě,“ popisuje Rashford.

Zároveň dodává, že víc vzhlíží ke kapitánovi United Waynu Rooneymu. „Sledoval jsem ho, vím, co dokázal během kariéry. Je mi to bližší než to, co dokázal Zlatan.“