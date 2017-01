Čech po 10 letech od návratu s helmou: Hlavu jsem měl jako v pračce

Nevyhrál by Ligu mistrů. Ani čtyři FA Cupy. Nevlastnil by rekordní počet čistých kont v Premier League. To všechno mohlo nastat, kdyby Petr Čech zůstal paralyzovaný po incidentu, při němž mu soupeř prokopl kolenem lebku. Slavný brankář ovšem zabojoval a přesně před 10 lety se vrátil k fotbalu. K období, kdy si poprvé nasadil na hlavu helmu, se vrací v pátečním Sport Magazínu.

José Mourinho se na tiskové konferenci zlobil. Nejen proto, že v posledních dvou hodinách ztratil oba gólmany před následující bitvou v Lize mistrů proti Barceloně. „Bylo to neuvěřitelné, brankář chytne míč, má ho v rukou, a protihráč vletí přímo do jeho hlavy. Petr může být rád, že žije!“ vykládal tehdejší kouč Chelsea.

Jak se bezmála tragický okamžik odehrál? Z utkání v Readingu uběhlo jen pár vteřin, když domácí poslali dlouhý míč, Petr Čech vyběhl z branky, aby jej pokryl na kraji vápna. Do pokutového území se ale vřítil vlasatý protivník Stephen Hunt, a přestože gólman balon chytil a přikryl, souboj dohrál a kolenem zasáhl Čecha do hlavy.

VIDEO: Děsivá srážka Čecha a Hunta

Jednička Chelsea zůstala ležet na trávě. Na trávníku málokdo tušil, co přesně se stalo. Zásadní drama, ve kterém šlo o život, se odehrávalo v chodbách stadionu. „Když jsme ho v kabině začali ztrácet, báli jsme se, že umírá,“ citoval jednoho z členů lékařského týmu Chelsea deník The Sun.

„Když jste mladý, neřešíte moc věcí a nevnímáte, jaké máte štěstí, že můžete dělat to, co děláte a co vás baví. Nepřemýšlíte nad tím, jak by to vypadalo, kdybyste to nemohl dělat. A v jednom momentu mohlo být vše jinak,“ ohlíží se Petr Čech za zásadním obdobím fotbalové kariéry.

Po třech měsících od děsivé srážky se Stephenem Huntem se však vrátil zpátky mezi tři tyče. Z rozlehlého tréninkového areálu v Cobhamu, kde si Chelsea užívá dokonalé soukromí a kde se Čech připravoval, dorazil do liverpoolského kotle.

„Přijeli jsme na stadion, šli na hřiště a najednou všichni začali řvát. Já měl hlavu, jako by byla v pračce. Byl to obrovský hukot. Vibrace, na které jsem v té době vůbec nebyl zvyklý,“ popisuje zpětně.

Jak se zotavoval ze zlomeniny lebeční kosti?

Co přesně před 10 lety prožíval při návratu na stadionu v Liverpoolu?

A co by tenkrát dělal, kdyby už nemohl hrát fotbal?

