Prosklený tunel a luxusní restaurace. Tottenham odhalil nový stadion

Srdce fanoušků Tottenamu Hotspur mohou plesat. Londýnský klub v pátek ráno odhalil detaily stadionu, který od roku 2018 nahradí více než sto let starý stánek jménem White Hart Lane. A podle smělých tvrzení klubového předsedy Daniela Levyho by měl být snad nejmodernějším stadionem na světě.

Návštěva fotbalu má být zážitek, myslí si tým kolem Daniela Levyho. Britský byznysmen, který je už šestnáct let v čele Tottenhamu Hotspur, věří, že nikdo si zápas neužije tak, jako návštěvníci budoucího domova jeho klubu. "Navštívili jsme ty nejlepší stadiony světa, abychom se ujistili, že to, co zažijí fanoušci u nás, bude naprosto jedinečné," řekl médiím při odhalení vizuálů z plánovaného nového domova Spurs.

Zatím nepojmenovaná aréna bude tou největší v Londýně a pojme až 61 tisíc diváků, kapacita se tak oproti White Hart Lane téměr zdvojnásobí. Moderní hřiště bude kromě domácích zápasů Tottenhamu hostit i minimálně dvě utkání americké NFL ročně a šestnáct dalších kulturních akcí.

Dechberoucí bude především zázemí nového stadionu. Spurs v něm slibují vlastní pekárnu i minipivovar, luxusní restaurace, supermoderní skybox, vyhřívané prémiové sedačky s USB konektorem pro telefony a tablety či 87 metrů dlouhý bar. Ten má produkovat až 10 tisíc půllitrů piva za minutu, a celý stadion tak "napojí" během chvilky.

Pro návštěvníky, kteří chtějí být hráčům co nejblíže, bude připraven takzvaný Tunelový klub. Fanoušci totiž budou moci stát přímo u tunelu hráčů, jehož zdi budou prosklené, a sledovat tak, jak se hvězdy Premier League rozehřívají před důležitým zápasem.

Celá výstavba přijde na 750 milionů liber (23 a půl miliardy korun) a podle zástupců klubu vytvoří až 3 500 nových pracovních pozic pro lidi ze severu Londýna, kde Spurs sídlí. Levy očekává, že mnohem větší aréna zvýší příjmy klubu, neboť přiláká větší množství fanoušků i pořadatelů mimosportovních akcí.

Nový stadion bude stát na místě 118 let staré White Hart Lane, která bude na konci této sezony srovnána se zemí. Ročník 2017/18 tak Tottenham stráví v azylu. Zapůjčení Olympijského stadionu, kde od podzimu 2016 sídlí West Ham, je už mimo hru, anglická fotbalová asociace dala Tottenhamu možnost pronajmout si Wembley.

"Kdybychom při poslední sezoně na White Hart Lane vyhráli titul, byla by to ta největší událost v historii klubu," myslí si trenér Mauricio Pochettino. Jeho svěřenci jsou momentálně druzí, sedm bodů za vedoucí Chelsea. Liverpool je za nimi pouze o skóre, rivalové z Arsenalu ztrácí jediný bod.