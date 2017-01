Čekali na něj dlouho. Klenot Jesus může v City ohrozit Agüera

Tři týdny čekání a klenot jde do akce. Fotbalová asociace konečně potvrdila přestup Gabriela Jesuse z Palmeiras do Manchesteru City. Brazilská posila za 27 milionů liber (842,5 milionů korun) může hned v sobotu okusit atmosféru Premier League ve šlágru kola proti Tottenhamu a naskočit do hry místo hvězdného Sergia Aguera.