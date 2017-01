Divoký Arsenal. Wenger strčil do sudího, Sánchez jako Panenka

To bylo drama! Fotbalisté Arsenalu prožili v utkání s Burnley (2:1) infarktový závěr. Sudí Jon Moss nařídil během nastavení dvě penalty. Při první pro hostující tým ruply nervy kouči "kanonýrů" Arsénu Wengerovi. Během hádky se čtvrtým rozhodčím do sudího strčil, za což mu hrozí dodatečný trest.

Wenger byl hlavním rozhodčím poslán mimo střídačku poté, co si stěžoval na nařízenou penaltu proti jeho týmu. Petr Čech si sice na balon sáhl, hosté ale nečekaně v 93. minutě srovnali.

S francouzským koučem, jindy uhlazeným elegánem, cloumal vztek. Za dozoru rezervního sudího šel k tunelu vedoucímu do šaten, kde se zastavil a sledoval závěrečné minuty zápasu.

Čtvrtý rozhodčí Anthony Taylor ale Wengera upozornil, že stojí příliš blízko hřiště. Trenér Arsenalu se rozčílil ještě víc, dokonce do Taylora lehce strčil.

"Tohle si prostě nesmí dovolit," prohlásil pro britský Sky Sports fotbalový expert a někdejší skotský záložník Graeme Souness. "On (Wenger) evidentně nebyl dostatečně daleko v tunelu, sudí ho požádal, aby šel dál. On ale zvedl ruce a strčil do něj. Myslím, že si nadělal na slušné problémy," pokračoval Souness. "Ochranka mu pomohla tím, že ho od rozhodčího včas odtrhla."

Samotný Wenger po zápase odmítl, že by se čtvrtým sudím přišel do fyzického kontaktu. Zároveň přiznal, že se v hektickém závěru přestal ovládat.

"Měl jsem být zticha. Omlouvám se, že jsem to neudělal," kál se v pozápasovém rozhovoru. "Ve skutečnosti nešlo o nic velkého. Neměl jsem ale říct ani slovo a zůstat v klidu, i když šlo o tak vypjatou chvíli," dodal 67letý kouč.

Arsenal vydřel tři body přes to, že s Burnley hrál od 65. minuty bez vyloučeného Xhaky. Hosté v 93. minutě vyrovnali z penalty, Čech si na míč směřující doprostřed brány jen lehce sáhl.

Utkání spělo k remizovému konci, jenže sudí Moss nařídil ještě jednu penaltu. Míč si vzal Sánchez a obloučkem do středu branky ve stylu Antonína Panenky rozhodl. Gól padl v čase 97:13, což je nejpozdější gól v historii Premier League.