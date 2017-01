Ballack odsoudil přestupy do Číny: Ať si Costa uvědomí, že hraje v Anglii!

Plat 30 milionů liber ročně a být jednou z největších hvězd čínské ligy? To podle bývalého záložníka Michaela Ballacka nemá kanonýr Chelsea Diego Costa zapotřebí. „Kromě toho, že hráči vydělávají tolik peněz, že to nestihnou během života ani utratit - by měli také zvážit to, kde hrají, na jaké úrovni a pro koho,“ řekla někdejší opora „blues“ a Bayernu Mnichov.

REKLAMA

Hrával za slavný Bayern Mnichov, uznávaný byl i během angažmá na Ostrovech, kde patřil k hýčkaným záložníkům a s německou reprezentací se Michael Ballack dočkal dvou medailí ze světového šampionátu (stříbro, bronz) a z mistrovství Evropy (stříbro), přesto mu nikdy na stole nepřistála tak galaktická nabídka, jako současnému střelci Chelsea.

„Musím mu pogratulovat. I když jsem během kariéry vydělával hezké peníze, tolik jako nabídli Costovi, jsem v životě nedostal,“ povídal Ballack s úsměvem na tiskové konferenci před turnajem veteránů v Londýně.

Poté však už však přepnul na vážnější tón a vábení čínských magnátů odsoudil. „Je to šílené. I když v Anglii jsou také slušné peníze, tak na takové cifry nejsme vůbec zvyklí,“ řekl Ballack.

„Doufejme, že se fotbal vrátí zase do normálních časů. Hráči, které čínské kluby lákají, by neměli zapomínat, že hrají v Premier League, v nejlepší lize na světě. Kromě toho, že hráči vydělávají tolik peněz, že to nestihnou během života ani utratit - by měli také zvážit to, kde hrají, na jaké úrovni a pro koho,“ nabídl svůj pohled německý internacionál.

Čínská nabídka pro Costu byla dle britských médií velmi štědrá. Za rok by si 28letý útočník vydělal 30 milionů liber (cca 1 miliardu korun), což je téměř o 20 milionů víc než má v Chelsea.

Klub však možný odchod své opory zatrhl. Jednat o případném přestupu bude ochotný až v létě. To měl Costa údajně nelibě nést a mělo dojít i k hádce s trenérem Antoniem Contem. Na jeden zápas dokonce vypadl ze sestavy, což bylo později zdůvodněno jeho zraněním zad. Přesto by si měl Costa podle Ballackových slov do léta uvědomit, že by jeho odchod z Evropy byl krok vedle.

„Fotbal má v Anglii velkou historii, to samé ve Španělsku, v Německu, zkrátka po celé Evropě. Je to sport číslo jedna a každý ho sleduje, protože v Evropě se střetávají ti nejlepší hráči. Chelsea dala Costovi šanci hrát v jednom z největších klubů. Na to by neměl zapomenout,“ dodal Ballack.