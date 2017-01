Mourinho po prohře 1:2: Bylo to 1:1! A já se choval slušně, rýpl do Wengera

Outsideři z Hullu se po výhře 2:1 stali prvními přemožiteli fotbalistů Manchesteru United od října, kdy Mourinhův tým padl s Chelsea. Portugalský kouč měl ale o druhém semifinálovém zápase anglického Ligového poháru svéráznou představu. "Nebyla to prohra, bylo to 1:1. Viděl jsem jen dva góly," řekl v pozápasovém rozhovoru.

Manchester United vkročil do odvety semifinále anglického Ligového poháru jako jasný favorit. Giganti z Old Trafford navštívili Hull, horkého kandidáta na sestup z Premier League, navíc přijeli s výhodou dvou branek z dva týdny staré domácí výhry 2:0.

Včerejší zápas ale rozhodně nešel podle představ Rudých ďáblů, kteří Josému Mourinhovi k 54. narozeninám nadělili danajský dar - konec série 17 zápasů neporazitelnosti.

Hull, který nově vede Mourinhův kamarád Marco Silva, šel ve 35. minutě do vedení, a to díky sporné penaltě, kterou proměnil Tom Huddlestone. V součtu dvougólové vedení vrátil Rudým ďáblům Paul Pogba, nakonec se ale z výhry radovali domácí Tygři, za které se pět minut před koncem trefil Oumar Niasse.

Manchesterský celek postoupil do finále poháru i přes těsnou prohru, kterou si ale svérázný José Mourinho odmítl přiznat. "Viděl jsem jen dva góly. Bylo to 1:1, jsme pořád neporažení," trval v pozápasovém rozhovoru na svém. "Sledoval jsem Pogbův gól, a pak ten jejich, to byla fantastická akce se skvělým centrem a zakončením na vzdálenější tyči. 1:1," opakoval portugalský trenér.

Podívejte se na sporný moment zápasu Hull City - Manchester United

Rýpnul si tak do sporné penalty, kterou rozhodčí Jon Moss nařídil pro Hull ve 35. minutě. Přisadil si i Phil Neville, bývalý hráč United, který je expertem televize Sky Sports. "Byl tam úplně minimální kontakt," zlobil se ve studiu. "Jestli odpískáte penaltu pokaždé, když se něco takového stane, budou se kopat v každém zápase."

Mourinho byl z prohry, která ukončila sedmnáctizápasovou neporazitelnost, viditelně frustrovaný a z rozhovoru pro televizi utekl sotva po půl minutě. Ještě ale stačil popíchnout věčného rivala Arséna Wengera z Arsenalu, který čelí trestu od Fotbalové asociace za své chování při zápase s Burnley, kde se pohádal právě s Mossem, který plnil roli čtvrtého sudího. "Choval jsem se na lavičce slušně. Žádné vyloučení, žádné tresty, takže nejsou potřeba další slova," poznamenal, než zmizel v útrobách stadionu.

I přes prohru mají v Manchesteru důvod k radosti. 26. února je totiž čeká finále ligového poháru proti Southamptonu, a pokud ho vyhrají, Mourinho dorovná rekord Sira Alexe Fergusona a trofej pojmenovanou EFL Cup ve Wembley převezme už počtvrté. Do té doby mu musí stačit jen to, co si odvezl z KCOM Stadium v Hullu - láhev vína a narozeninový dort.

Semifinále fotbalového anglického Ligového poháru - odveta:

Hull - Manchester United 2:1 (1:0)

Branky: 35. Huddlestone, 85. Niasse - 66. Pogba. První zápas 0:2, postoupil Manchester.