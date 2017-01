Xhaka zlobí jako Řepka. Dalším vyloučením naštval fanoušky i Wengera

Už má pověst tvrďáka, který pro faul nejde daleko. Teď si zadělal na reputaci největšího záporáka v Anglii. Granit Xhaka z Arsenalu má oplétačky s policií a navrch se dostal na nelichotivý seznam hráčů, kteří vyfasovali dvě červené karty za méně než dvacet zápasů po přestupu do Premier League. Švýcarský záložník na to potřeboval konkrétně devatenáct utkání. Ovšem Tomáš Řepka to kdysi ve West Hamu stihl ještě rychleji. Vyloučen byl dvakrát během tří duelů.