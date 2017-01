Schweinsteiger se hlásí! V United oslnil gólem, v klubu zůstane

REKLAMA

"Schweini," v Německu miláček celého fotbalového národa, se v Anglii během dvou sezon pořádně nechytil. Po sérii zdravotních problémů vypadl ze sestavy a zdálo se, že jediným východiskem je odchod z klubu.

Zkušený středopolař se ale kousl. Ač se pod Josém Mourinhem často nevešel ani mezi náhradníky, nepřestal bojovat. Postupně se vydrápal zpátky a řekl si o šanci i u portugalského kouče. V nedělním zápase 4. kola FA Cupu obul kopačky a do zápasu vyběhl v základní sestavě.

Proti Wiganu byl vidět. Ve 44. minutě posadil přetažený centr přímo na hlavu nabíhajícího Fellainiho a belgický čahoun otevřel skóre. Domácí neměli s mizerně hrajícím soupeřem příliš práce, ve druhém poločase přidali další tři branky a v klidu si pohlídali postup do dalšího kola.

Nejlepší Schweinsteigerův moment přišel v závěru zápasu. Devět minut před koncem se po rohovém kopu dostal k balonu. Na nic nečekal a krásnou střelou zády k brance zamířil přesně.

Zkušený záložník vstřelil teprve druhou soutěžní branku za United. Od fanoušků se dostal obří podpory, jeho gól odměnili diváci na tribunách Old Trafford nejsilnějším potleskem.

"Možná někoho překvapilo, že jsme Bastiho několik měsíců nedávali do sestavy," začal hodnocení José Mourinho. "Od chvíle, co je zpátky v týmu, se pere o místo a o takovou šanci, jakou dostal teď, kdy hrajeme tolik zápasů," pokračoval trenér United. "Máme užší kádr a potřebujeme ho. Dneska dostal šanci, aby ukázal, že je připravený i do zápasů Premier League."

Mourinho zároveň potvrdil, že Schweinsteiger v týmu zůstane do konce sezony. Dopsal ho i na soupisku pro Evropskou ligu, kde vzniklo místo po odchodech Depaye a Schneiderlina.

"Bylo to fantastické odpoledne se skvělým vítězsvím před našimi fanoušky. Děkuji všem za podporu," vzkázal na Twitteru bývalý kapitán německé reprezentace.

O své další minuty na hřišti ale musí dál bojovat. V záloze United panuje obří konkurence, uprostřed pole můžou hrát i Pogba, Carrick, Herrera nebo Fellaini.