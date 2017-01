Cítím se zrazený, zlobí se vyvrhel Ulloa. Za Leicester už odmítá hrát

Není to tak dávno, co byl Ulloa miláčkem Leicesteru a dával důležité góly v druhé lize i slavné Premier League. Jenže v loňské sezoně, ve které se "lišky" staly překvapivým mistrem, hrál druhé housle za útočnou letkou Vardy-Okazaki. V létě přibyli ještě Islam Slimani a Ahmed Musa, kteří v pořadí důležitosti útočníků odsunuli Ullou až na páté místo. A Argentinec sbíral zápasovou praxi po minutkách.

Už před týdnem bouchly saze v jeho agentovi, který nazval jinak velmi populárního kouče Claudia Ranieriho sobeckým egoistou. Leicester mohl nespokojeného střelce pustit hostovat do Galatasaraye, hned dvě nabídky na přestup podal Sunderland. Jenže s Ranierim to ani nehlo, a tak svoji frustraci musel nakonec vyventilovat sám hráč.

"Děkuji všem fanouškům Leicesteru za dva nádherné roky, ale už se zase potřebuji cítit jako fotbalista," napsal ještě klidně v sobotu. Pak Leicester odmítl vylepšenou nabídku Sunderlandu, která činila sedm milionů liber, a vyhlásil, že Argentince prodá minimálně za deset. A Ulloa přitvrdil...

"Při vší úctě k fanouškům, cítím se zrazený Ranierim a zklamaný klubem. Už za Leicester niky nebudu hrát," vyhlásil na Twitteru. Podobné trucování už v lednu vyneslo kýžený přestup Dimitrimu Payetovi, Ullou ale Ranieri stále tvrdohlavě nehodlá pustit. "Vím, že Leonardo je velmi znepokojený, ale my si to nerozmyslíme. Je pro nás důležitý, neprodáme ho," stojí si za svým italský trenér.

With all respect for LCFC FANS.

I feel betrayed by Ranieri and let down by the club. I will not play again for them...