Miliardový Carroll přiznal manýry: Pil po zápase, na fotbal se nedívá

Je to šest let, co Andy Carrol přestoupil z Newcastlu do Liverpoolu. Reds koupili tehdy dvaadvacetiletý talent jako náhradu za hvězdného Fernanda Torrese, a dali za něj více než miliardu korun, což z něj v té době udělalo nejdražšího britského fotbalistu všech dob. Na Anfield Road v konkurenci Luise Suáreze neprosadil a zamířil do West Hamu, kde ho zase sužovala zranění. Teď však začíná dokazovat, že nezapadl a neztratil formu. "Kladivářům" pomáhá stoupat tabulkou důležitými i krásnými góly.