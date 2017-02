Klopp schytává kritiku. Délka jeho smlouvy? Je to šílené, říká legenda

REKLAMA

Klopp převzal tým z Anfield Road v říjnu 2015 a dovedl jej do finále Evropské ligy a Anglického ligového poháru. "Prohráli dvě finále, i když v obou dvou měli šanci na výhru, především v Evropské lize proti Seville. Klub nezareagoval hlavou, ale srdcem, a hned potom Kloppovi prodloužil smlovu o další čtyři roky. To je šílenství," nechápe bývalý záložník Hamann, který s Liverpoolem v roce 2005 triumfoval v Lize mistrů. "Stabilitu přece nezískáte nějakou dlouhou smlouvou, ale dobrou prací na přestupovém trhu," dodává.

Liverpoolská legenda si nedokáže odůvodnit propad jeho bývalého týmu, který letos ještě nedokázal vyhrát ligový zápas a naposledy ostudně nestačil na Hull, tým bojující o záchranu. "Ještě před pár týdny konkurovali Chelsea a byli favority na titul, teď vyvstává otázka, jestli vůbec skončí v nejlepší čtyřce," připomíná Hamannn, který si myslí, že se jednoduše "něco prostě musí změnit," i kdyby to mělo znamenat výměnu půlky týmu.

Dokonce se nebojí oblíbeného kouče přirovnat k postavě, na kterou by většina fanoušků klubu nejraději zapomněla - Kloppova předchůdce Brendana Rodgerse. "Kloppova práce měla účinek, pomohl několika hráčům, ale když se podíváte na čistá fakta, bodový zisk se od Rodgersových časů dramaticky nezlepšil," řekl v pořadu BBC Match of the Day, kde působí jako fotbalový expert. Pravda je dokonce ještě o něco horší - zatímco Rodgers, který v současnosti vede Celtic Glasgow, získal v průměru 1,8 bodu na zápas, Klopp je zatím na nižší úrovni (1,74).

Liverpoolu chybí stratég

O hlavním kameni úrazu týmu, který je podle něj průměrný, se Hamann rozpovídal už před pár týdny v německém magazínu Kicker. "Pokud hrajete v rozestavení 4-3-3, potřebujete rychlé hráče na křídlech, tam oni mají jen Maného. Coutinho je dobrou volbou doprostřed, ale největší problém je jistě hráč na pozici defenzivního záložníka," analyzuje situaci Hamann.

"Chybí jim ten správný stratég ve středu zálohy. Velké týmy budují na dobré defenzivní linii, ta útočná už je jen třešnička na dortu," dodává Hamann. "Další věc je levá strana obrany. Milner tam nehraje špatně, ale když se vám nelíbí váš současný levý bek, kupte si prostě nového."

Německá legenda i přes veškerou kritiku doufá, že Kloppa nečeká stejný osud, jako jeho předchůdce Rodgerse. "Když v posledních pár letech došlo na lámání chleba, Liverpool selhal, a to se s Kloppem zatím nezměnilo. Ale doufám, že v klubu těch šest let skutečně vydrží, protože to by znamenalo, že uspěl."