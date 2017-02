Gary Neville se zastal Wengera. Fanouška Arsenalu nazval idiotem

REKLAMA

Nevillovi je trnem v oku kanál Arsenal Fan TV, který více než 300 tisícům odběratelům na YouTube přináší každodenní zprávy o jejich milovaném klubu a pozápasové reakce. Právě ty označila legenda United za trapné.

"Když jsem vyšel ze Stamford Bridge, viděl jsem pár fanoušků mluvit pro Arsenal Fan TV, a upřímně, byl to trapas. Fanoušci Chelsea se jim celou dobu posmívali, zatímco oni se pořád obouvali do Wengera. Ten si to přece nezaslouží, dělá skvělou práci," řekl Neville pro Sky Sports.

Fanoušci se ale brzy ozvali s odpovědí. "Platíme peníze za to, abychom každý týden sledovali náš klub, jezdíme ho podporovat po celé zemi. To nesmíme říct nic jen proto, že nesedíme v obleku ve studiu Sky Sports?" řekl Robbie Lyle, který fanouškovský kanál vytváří. "Je na čase, aby televizní experti jako ty začali více komunikovat s fandy," vzkázal Nevillovi.

Neville se vyjádřil na Twitteru, kde řekl, že by se nebránil vystoupení v jednom z videí Arsenal Fan TV, kde by si s příznivci londýnského klubu vše vyříkal. Svoje hlavní argumenty na obhajobu trenéra Wengera vyložil na stůl už v televizním studiu.

"Kdyby na Wengerově místě byl Klopp a v tabulce se nacházel nad týmy jako jsou Liverpool, Manchester City nebo United, co dohromady utratily 200 milionů liber, všichni by říkali, že dělá skvělou práci," přirovnal nejdéle sloužícího trenéra v Premier League k jeho protějšku z Liverpoolu.

"Když by Arsenal netrénoval Wenger, mohli by klidně skončit sedmí nebo osmí," přisadil si. "Odvádí výbornou práci. Pokud by se rozhodl v létě skončit, všichni by mu vzdávali hold a za pár měsíců si přáli jeho návrat. Všichni velebíme Kloppa, Guardiolu a Conteho za jejich filozofii, ale tu nikdo nemá lepší než Wenger."

"Za celou dobu se neměl potřebu vůbec měnit jenom proto, jaký na něj vy nebo já máme názor," připomněl Neville stabilitu francouzského kouče. Za 20 let pod vedením Arséna Wengera Arsenal nikdy neskončil na horším než čtvrtém místě a třikrát vyhrál ligový titul.

Na konci svého monologu se Gary Neville opřel i do jednoho konkrétního fanouška, který na Stamford Bridge rozvinul transparent s nápisem "Co je moc, to je moc. Je čas jít," a bez skrupulí ho nazval idiotem. Novináři z britského deníku The Mirror zmíněného fandu našli a požádali o vyjádření.

"Je neuvěřitelné, že by takhle urazil mě nebo kohokoli, kdo si zaplatil za lístek," řekl fanoušek Arsenalu Kane Hopps. Dokonce přiznal, že transparent volající po Wengerově vyhazovu by na kameru ukázal i v případě, že by jeho tým Chelsea porazil.

"I kdybychom vyhráli, neměli bychom šanci na titul. Kdybych možná ten transparent ukázal po výhře, Neville by mě urazil ještě víc, i když jsem nenapsal nic sprostého," myslí si pětadvacetiletý Hopps.