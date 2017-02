Arsenal vyhrál a je třetí, tři body bere i Manchester United

Fotbalisté Arsenalu zvládli generálku na středeční osmifinále Ligy mistrů proti Bayernu Mnichov. V úvodním duelu 25. kola Premier League na domácím stadionu porazili Hull City 2:0 díky dvěma brankám Alexise Sáncheze, který se tak posunul do čela tabulky střelců. Celý zápas za Gunners odchytal Petr Čech a připsal si dva skvělé zákroky. Zadařilo se i Manchesteru United, který stejným výsledkem porazil Watford. Za rudé ďábly se trefili Mata a Martial.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 34. Alexis Sánchez, 90+3. Alexis Sánchez Hosté: Sestavy Domácí: Čech – Bellerín, Mustafi, Koscielny (C), Gibbs – Oxlade-Chamberlain (82. Lucas), Coquelin – Walcott (69. Elneny), Özil, Iwobi (82. Welbeck) – Alexis Sánchez. Hosté: Jakupović – Elabdellaoui (66. Elmohamady), Ranocchia, Maguire, Robertson – Huddlestone (C) (78. Diomandé), N'Diaye – Marković, Grosicki (61. Goebel Evandro), Clucas – Niasse. Náhradníci Domácí: Ospina, Monreal, Gabriel, Elneny, Lucas, Welbeck, Giroud Hosté: Marshall, Meyler, Maloney, Diomandé, Elmohamady, Tymon, Evandro

Sánchez otevřel skóre ve 34. minutě, když se míč od jeho ruky odrazil do sítě. Rozhodčí Mark Clattenburg však gól uznal. "Sudí se nám po přestávce omluvil a uznal, že to byla ruka. Uvědomil si svou chybu. Ruku neodpískal, protože si prý nebyl stoprocentně jistý. Musí to pro něj být těžké, ale na velkých stadionech jdou taková rozhodnutí často proti vám," prohlásil obránce Hullu Andrew Robertson.

Domácím se dlouho nedařilo přidat pojistku. Až v nastavení hlavičku střídajícího Lucase Péreze v šestnáctce zastavil rukou Sam Clucas a dostal červenou kartu. Pokutový kop s přehledem proměnil Sánchez a sedmnáctou ligovou brankou v sezoně se dostal do čela tabulky střelců.

Český gólman bral výhru s Hullem jako mimořádně důležitý. "Tuhle výhru jsme potřebovali, snad nám zvedne sebevědomí. Tabulka je napěchovaná, musíme se dívat před sebe i za sebe. Potřebujeme hrát konzistentně, protože jsme měli období, kdy jsme hráli dobře, a pak zase prohrávali. Každé další utkání je teď pro nás jako finále," řekl v rozhovoru pro Sky Sports.

Hull nenavázal na předchozí povedené zápasy s Manchesterem United (0:0) a Liverpoolem (2:0) a zůstal na sestupovém osmnáctém místě.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 31. Mata, 60. Martial Hosté: Sestavy Domácí: de Gea – A. Valencia, Bailly, Smalling (C), Blind – A. Herrera, P. Pogba – Mata (72. Fellaini), Mchitarjan (89. Lingard), Martial (80. Rashford) – Ibrahimović. Hosté: Gomes – Britos (46. Janmaat), Kaboul, Prödl, Cathcart (83. Success), Holebas – Zárate (74. Okaka), Capoue, Cleverley, Niang – Deeney (C). Náhradníci Domácí: Romero, Darmian, Rooney, Lingard, Carrick, Rashford, Fellaini Hosté: Arlauskis, Mariappa, Success, Behrami, Doucouré, Janmaat, Okaka

Manchester United doma porazil Watford 2:0 a posunul se na pátou pozici. Svěřenci Josého Mourinha neprohráli v 16. ligovém utkání po sobě, což je aktuálně nejdelší série v pěti elitních evropských soutězích. Na Old Trafford jako první skóroval ve 30. minutě Juan Mata po přihrávce Anthonyho Martiala, který se sám prosadil po hodině hry.

Zobrazit online přenos Sestavy Domácí: Valdés – Chambers, Espinosa, B. Gibson (C), Fábio – de Roon, Clayton, Forshaw (58. Guedioura) – Traoré, Negredo (82. Gestede), Stuani (67. G. Ramírez). Hosté: Robles – Coleman, A. Williams, Ra. Funes Mori, Baines – Davies (C), Gueye (62. E. Valencia), Schneiderlin – Lookman (73. Lennon), R. Lukaku, Barkley (87. Barry). Náhradníci Domácí: Ayala, Leadbitter, Guzan, Downing, Ramírez, Guedioura, Gestede Hosté: Jagielka, Koné, Lennon, Barry, Valencia, Stekelenburg, Holgate

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 67. Allen Hosté: Sestavy Domácí: Grant – Bardsley (58. Johnson), Shawcross (C), Martins Indi, Pieters – Whelan, Adam (79. Afellay) – Sobhi (82. Diouf), Allen, Arnautović – Crouch. Hosté: Hennessey – J. Ward, Tomkins, Delaney (C), van Aanholt – Milivojević, McArthur (87. Rémy) – Zaha (68. Schlupp), Puncheon (77. Cabaye), Townsend – Ch. Benteke. Náhradníci Domácí: Given, Afellay, Berahino, Diouf, Imbula Wanga, Johnson, Muniesa Hosté: Speroni, Cabaye, Campbell, Flamini, Rémy, Sako, Schlupp

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 30. Gabbiadini, 45. Gabbiadini, 88. Denayer, 90+2. S. Long Sestavy Domácí: Mannone – Denayer, O'Shea (46. Pienaar), L. Koné – Jones, N'Dong, D. Gibson (81. Khazri), Seb. Larsson (58. Borini), Oviedo – Januzaj – Defoe. Hosté: Forster – Soares, Stephens, Jošida, Bertrand – Ward-Prowse, Romeu, S. Davis – Redmond, Gabbiadini (73. S. Long), Tadić (82. Højbjerg). Náhradníci Domácí: Borini, Khazri, Mika, Lescott, Pienaar, Manquillo, Honeyman Hosté: Gardoș, Long, Rodriguez, Højbjerg, McQueen, Sims, Hassen

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 63. Feghouli, 86. Lanzini Hosté: 6. Chadli, 90+4. McAuley Sestavy Domácí: Randolph – Kouyaté, Fonte, Reid, Cresswell (46. Calleri) – Feghouli (90+2. Collins), Noble (C), Obiang, Snodgrass (87. E. Fernandes) – Antonio, Lanzini. Hosté: Foster – Nyom, C. Dawson, McAuley, Brunt – D. Fletcher (C), Livermore – Phillips (67. Robson-Kanu), J. Morrison (79. Yacob), Chadli (53. J. Evans) – Rondón. Náhradníci Domácí: Adrián, Byram, Collins, Nordtveit, Calleri, Fernandes, Fletcher Hosté: Myhill, Olsson, Evans, Yacob, McClean, Robson-Kanu

18:30 Liverpool - Tottenham