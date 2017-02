Guardiolovo gesto dojalo. Přál soupeři, který čeká dítě a překonal tragédii

Bournemouth nedokázal obrat favorita, přesto irský reprezentant Harry Arter odcházel ze hřiště s blaženým úsměvem. Dojala ho slova kouče City Guardioly, který mu bezprostředně po zápase podal ruku, objal jej a řekl mu: "Je mi líto, co se stalo. Přeji ti jen to nejlepší."

The moment Pep gave @HarryArter2 his best wishes ahead of the birth of his child. A touch of true class 👏 https://t.co/WOVfXqJ5aL

Arterova snoubenka v prosinci 2015 porodila mrtvou dceru Renee, a tahoun Bournemouthu se z tragédie dlouho vzpamatovával. "Od té doby hraji každý zápas pro ni," řekl sedmadvacetiletý záložník, který v Bournemouthu působí už sedmým rokem. Teď se mu blýská na lepší časy, jeho drahá Rachel je totiž podruhé těhotná a narození potomka očekává každým dnem.

Guardiola o Arterově situaci moc dobře ví, a proto mu hned po závěrečném hvizdu nabídl svoji podporu. "Věděl jsem, že bude brzy otcem, tak jsem mu šel pogratulovat, protože vím, čím si se snoubenkou prošli. Doufám, že jejich dítě bude v pořádku," řekl kouč City na tiskové konferenci.

"Bylo to neuvěřitelné gesto," rozplývall se dojatý Arter po zápase. "Guardiolu ohromně respektuji, pro mě je to nejlepší trenér na světě. Popřál mně a mé partnerce vše nejlepší, což jsem přijal s uznáním a úsměvem," dodal.

👏



From Pep to @HarryArter2, a touch of class...



"He gave me and my partner his best wishes ahead of the birth of our child."#afcb 🍒 pic.twitter.com/BEu0MaRbBK