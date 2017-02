Fanoušek United šokoval svou milou. O ruku ji požádal na Old Trafford!

REKLAMA

Na internetu kolují spousty videí originálních žádostí o ruku, ale Scott Maidmen posunul laťku o něco výš, když se rozhodl poprosit o pomoc svůj oblíbený klub. V anglickém klubu neváhali a společně se sponzorem fanouškovi maximálně pomohli. Na nic netušící Hariett Burgessovou ovšem nejprve ušili pořádnou boudu.

Sympatická blondýnka si nejprve myslela, že společně se svým přítelem vyhrála klubovou soutěž a mohla si užít speciální osobní prohlídku Old Trafford. Volba na slavný fotbalový stánek ale nepadla jen proto, že jsou oba dva hlavní aktéři dlouholetými fanoušky anglického klubu, ale také proto, že se před třemi lety poznali právě na utkání svého oblíbeného klubu.

„Měla jsem permanentku, Scott seděl vedle mě a oslovil mě,“ vyprávěla dojemný příběh Hariett. „Mamce jsem poté řekl, že jdu na rande s mojí budoucí manželkou, protože je blonďatá a fandí United,“ usmíval se šťastný Scott, který svou budoucí snoubenku zaujal. Po třech letech vztahu se ho rozhodl posunout o další krok dál. „Když jsem ji na stadionu viděl, cítil jsem, že jí musím něco říct,“ vyprávěl Scott a dovedl svou přítelkyni až na trávník.

Tam následovalo focení v záři reflektorů. Hariett ale stále netušila, co přijde v dalších vteřinách. „Všechno bylo naplánované,“ spustil Scott. „Všichni o tom ví, protože mi pomohli Tě sem dostat. Chtěl jsem Tě přivést na Old Trafford, abych Tě požádal o ruku a zakončil to tady, kde to všechno začalo,“ dodal vzápětí a oči dojaté Hariett zaplavily slzy.

V útrobách stadionu už čekali přátelé, s nimiž si čerství snoubenci užili malou soukromou oslavu a prohlédli si videopřání od Michaela Carricka či Zlatana Ibrahimoviče. „Scott a Hariett, já i klub vám přejeme všechno nejlepší, šťastné manželství a přeji vám jen to nejlepší do života. Žijte život, užívejte,“ vzkázal švédský útočník, jehož silné pouto k vlastní rodině je známé.

Na Scottovi bylo znát, že mu spadl velký kámen ze srdce, ale svého kroku rozhodně nelitoval. „Old Trafford je samozřejmě to nejvhodnější místo, protože jsme se zde potkali. Do konce života na to budeme vzpomínat,“ vysvětlil fanoušek, jehož snoubenka si připadala jako ve snu.

Oba jistě věří, že se na slavném stadionu dočkají i velkých úspěchů.