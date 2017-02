Krize hvězd Arsenalu! Özila brání agent, Chilané za Sáncheze pochodují

Nejenom trenér Arséne Wenger je po ostudné prohře Arsenalu 1:5 v prvním osmifinále Ligy mistrů s Bayernem Mnichov kandidátem na odchod z klubu. V létě by jej ale mohl následovat také hvězdný Alexis Sánchez, momentálně nejlepší střelec Premier League se 17 góly. Za jeho odchod do jiného klubu už se dokonce v hlavním městě jeho rodného Chile pořádá pochod. Fanoušci Gunners se zase pouští do německého záložníka Mesuta Özila, který v posledních několika zápasech zrovna nesršel zaujetím.