Krize krajánků v Anglii. Vydra ani Skalák nehrají, Kalas drží základ

Jsou čtyři a uchovávají naději, aby český fotbal měl v příští sezoně zastoupení v Premier League nejen v Petru Čechovi. Tomáš Kalas, Daniel Pudil, Jiří Skalák a Matěj Vydra patří do klubů, které v druhé anglické lize bojují o postup mezi elitu. Jejich přispěním to však není. Pravidelně hrají v novém roce pouze Kalas s Pudilem. Ofenzivně ladění Skalák s Vydrou přišli o svá místa v sestavě a nehrají.

Příběhy Jiřího Skaláka a Matěje Vydry mají něco společného. Oba na začátku sezony patřili mezi hráče, kteří ve svých klubech pravidelně nastupovali v základní sestavě, či do hry naskočili alespoň jako náhradníci. Během prosince a vánočního období se však jejich situace rapidně změnila.

Vydra do Derby přivedl kouč Nigel Pearson za 12,5 milionů liber (cca 400 milionů korun) a využíval ho v rozestavení 4-4-2, které českému reprezentačnímu útočníkovi svědčí. Jenže úvod sezony ambicióznímu celku nevycházel. Pearson si v klubu s určitými lidmi nerozuměl a už v říjnu se z pozice hlavního trenéra pakoval.

Týmu se ujal Steve McClaren, který vyznává systém 4-3-3 a do něj se Vydra typově nehodí. Na hrotu tak začal hrát Darren Bent, který vstřelil devět branek. Na křídle ho doplňuje vysoce produktivní Tom Ince (11 gólů).

Na českého forvarda tak zbyla pozice žolíka a ani v té se mu příliš nevedlo. Navíc si McClaren pro boj o umístění na příčkách zajišťujících play off o postup do Premier League vyhlédl ještě jednu ofenzivní posilu.

Z Middlesbrough dorazil David Nugent, čímž Vydrova konkurence ještě více narostla. Z osmi ligových zápasů v roce 2017 odehrál Vydra čtyři a nasbíral v nich pouze 160 minut, ve kterých nevstřelil ani jeden gól.

Skalák občas na tribuně

Skalákova pozice v Brightonu, který drží druhou příčku, jež by klubu zajistila přímý postup mezi anglickou smetánku, je obdobná. „The Seagulls“ sice nezměnili trenéra, ani styl hry, ale týmu se začalo dařit zrovna bez českého křídelníka. Ten se v přístavním městě proslavil především výbornou kopací technikou, kterou trenér Hughton využíval při standardních situacích. O toto výsadní postavení 24letý fotbalista přišel.

Navíc mu stejně jako Vydrovi narostla konkurence. Na levé straně zálohy mu ji tvoří uzdravený Soly March a Jamie Murphy. Na pravé straně zase hraje jedna z největších hvězd klubu Anthony Knockaert. Do toho Brighton v lednu posílil o další hráče. Z Arsenalu do klubu zamířil ofenzivně laděný Chuba Akpom. Co se týká minutáže, je na tom Skalák stejně jako Vydra. Z devíti zápasů nastoupil pětkrát, nasbíral 167 minut a v některých duelech se dokonce nevešel ani na lavičku náhradníků.

Srovnání Čechů v Championship v roce 2017

Hráči Zápasy Minuty Tomáš Kalas 6 540 Daniel Pudil 4 335 Matěj Vydra 4 160 Jiří Skalák 5 167

Kalas se drží v základu

V daleko jiné situaci jsou obránci Tomáš Kalas a Daniel Pudil. První jmenovaný patří mezi stabilní hráče Fulhamu a pokud nechybí kvůli zranění (v roce 2017 vynechal z devíti zápasů tři, pozn. red.) trenér Slaviša Jokanovič na něho sází. Do sestavy se vrátil v neděli, kdy se Fulham střetl v rámci FA Cupu s Tottenhamem (0:3).

Jeho vystoupení bedlivě sledoval i kouč Chelsea Antonio Conte, které český stoper stále patří. Zápas však 23letému zadákovi, ani celému týmu nevyšel. Kalas byl u první branky Spurs, když nepokryl hvězdného střelce Harryho Kanea.

„Je těžké ho uhlídat. Nebyli jsme dostatečně dobří na to, abychom ho zastavili,“ řekl po utkání Kalas. „Celý Tottenham byl příliš těžký soupeř pro nás. Alespoň vidíme, na jaké úrovni se hraje v Premier League a jak hraje přední tým tabulky,“ dodal.

Pudil jistota Sheffieldu

Druhou největší porci minut v roce 2017 odehrál z českých krajánků na Ostrovech obránce Daniel Pudil. Jeho Sheffield drží s náskokem sedmi bodů poslední příčku zajišťující postup do play off.

V klubu, ve kterém v minulé sezoně hostoval, a pro tu aktuální se mu upsal natrvalo, patří mezi opory. V Anglii jeho vykoupení z Watfordu hodnotí jako skvělý obchodní krok.

Z devíti zápasů v novém roce nastoupil i vinou zranění, pouze do čtyř, ale odehrál 335 minut, což je víc než mají Skalák a Vydra. Společně s Kalasem si ho všiml i reprezentační trenér Karel Jarolím a v přípravném utkání s Dánskem dal oběma šanci.