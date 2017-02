Kalas: Ve Fulhamu dostávám těžké úkoly. A klobouk dolů před Contem

Pokud není zraněný, můžete si být stoprocentně jistí, že ho najdete v základní jedenáctce Fulhamu. Reprezentační obránce Tomáš Kalas má od srbského trenéra Slaviši Jokanoviče velkou důvěru. Z českých hráčů, kteří v druhé nejvyšší anglické soutěži působí, jako jediný pravidelně nastupuje a útočí na příčky, které by klubu zajistily účast v play off o postup do Premier League.

V minulé sezoně slavil přímý postup s Middlesbrough, v té aktuální bojuje o play off s Fulhamem. Na otázky ohledně postup do nejvyšší anglické soutěže je však 23letý stoper zdrženlivý. „Pokud by se to podařilo, tak upřímně si myslím, že by to byla náhoda,“ říká v rozhovoru pro iSport.cz.

Vypadá to, že jste pro Fulham klíčovým hráčem. Cítíte to tak?

„Už od začátku, kdy se rozhodovalo, zda půjdu do Fulhamu, jsem cítil zájem klubu, ale i od manažera, který mi dvakrát volal a říkal, že mě potřebují. To nakonec mělo i velkou váhu v mém rozhodování. Zpětně se dá říct, že nelhal. Když jsem byl po zranění, tak jsem hned zase hrál. A při zápase, když kouč udílí pokyny, většinou dostávám ty důležité. Cítím od něho důvěru, a když budu zdravý, tak budu hrát, což je celkem důležité. I proto jsem ve Fulhamu šťastný. Z hlediska osobního jsem také spokojený. Přestěhoval jsem se do oblasti, kde to už dobře znám a zatím mi tu nic nechybí.“

S Fulhamem se držíte na příčkách, které zajišťují postup do play off a následný boj o Premier League. Věříte, že letos by to už konečně i vám osobně mohlo vyjít?

„To bude složité. Kádr je složený ze čtrnácti zcela nových hráčů včetně mě. Do toho jsme tu někteří na hostování, někteří jsou koupení. Pokud by se to podařilo, tak upřímně si myslím, že by to byla náhoda. Ne, že bychom na to neměli, ale nestává se často, aby tým, který je postavený kompletně nově, hned dosáhl úspěchu. Jestli se dostaneme do play off, což doufám, že ano, tak tam už je to o pár zápasech a klidně se může stát, že to bude na postup do Premier League.“

V minulé sezoně se vám to s Middlesbrough povedlo. Dokonce jste postoupili přímo a vyhnuli se play off, jenže vy jste nakonec v klubu nezůstal. Sledujete nyní své bývalé spoluhráče, jak si vedou?

„Samozřejmě, oni to trochu obměnili kádr. Pár hráčů, kteří dřív hráli, nyní nehrají, takže jsem i trochu překvapený, ale vidím, že především na domácím hřišti dokážou uhrávat body. Venku se jim už tolik nedaří. Uvidíme, jak to nakonec zvládnou, aby se nevrátili zpátky do druhé ligy.“

V neděli v rámci FA Cupu jste si osobně vyzkoušeli, jaké to je hrát s elitním klubem z nejvyšší soutěže. Tottenhamu jste podlehli 0:3. Jaké máte z toho zápasu poznatky?

„Všichni si aspoň udělali obrázek, jaký je rozdíl mezi top klubem Premier League a jedním z těch lepších z Championship. A to celkem radikální. Proti tomu výsledku jsme nemohli říct půl slova, protože byl naprosto zasloužený. Je to pro nás popíchnutí, abychom na sobě ještě pracovali, protože na úrovni, na které jsme my, je do takového top klubu ještě daleko.“

Jak se vám bránil Harry Kane, který vám vstřelil všechny tři góly a vy jste byl s ním v souboji při tom prvním?

„K tomu prvnímu gólu… My jsme dva dny před zápasem měli mítink, kde jsme rozebírali, že propadáváme při autových vhazováních, ať už našich či soupeřových. A první branka padla zrovna ze situace, kdy hráč Tottenhamu dostal rychle balon do ruky, rozehrál aut a my všichni zachrápali. Na svoji obranu nechci říkat, že to nebyl můj gól, ale nechci ani tvrdit, že za to můžu jenom já. Kdybych u něho byl, tak by gól třeba nedal, ale když zaspí jeden, zaspí i ostatní, a potom už se to proti takovému týmu jako je Tottenham, nedá dohnat.“

Když jste si udělali obrázek, jaké to je hrát proti přednímu týmu z Premier League, jaké šanci by v ní Fulham měl?

„To se těžko odhaduje, ale třeba příští rok už to může být o něčem jiném. Pokud by se podařilo postoupit, tak do klubu připlují celkem slušné peníze, a dá se kádr posílit o hráče, kteří nám v tuto chvíli schází. Každý tým, který dostane za postup takové odměny, může nakoupit ambiciózní hráče, kteří klub budou držet v těch slabých chvílích. Náš klub i hráči by na to měli, ale o silných individualitách to rozhodně není.“

Kdyby to letos s Fulhamem nevyšlo, co by nastalo? Uvažoval byste o další změně?

„Na to je možná ještě brzy, v únoru se to ještě špatně odhaduje. Já už bych hlavně chtěl někde zůstat déle než jeden rok. Pokud by to dávalo smysl po konzultacích s agenty a Chelsea, tak by jedna z možných variant byla zůstat ve Fulhamu.“

Conte? Klobouk dolů před ním

Na zápase s Tottenhamem se byl podívat i současný kouč Chelsea Antonio Conte, věděl jste o tom?

„Četl jsem to.“

A jste spolu v kontaktu?

„Ne, to ne. Ani si nemyslím, že bych se s ním někdy osobně potkal. Viděli jsme se možná na chodbě, ale nějak extra jsme se spolu nebavili. Podle mě jsem mu neřekl ani dobrý den.“ (směje se)

Co vůbec na jeho práci ve vašem kmenovém klubu říkáte?

„Změnil Chelsea od základu. Ta nikdy takový stylem nehrála a dá se vidět, že pokud si přivede pár hráčů do svého systému, tak se s tím dají dělat velké věci. A to co Chelsea předvádí, velké věci jsou. Klobouk dolů před ním.“

Vsadil byste si na Chelsea, že vyhraje mistrovský titul?

„Stoprocentně. Mají vybudovaný slušný náskok a ať hrají proti komukoliv, tak hrají to svoje. Vědí, co dělají. Myslím si, že už je nikdo nedožene.“

Kromě vás hrají v Championship také další čeští fotbalisté Matěj Vydra, Daniel Pudil, zraněný Libor Kozák a Jiří Skalák. Právě Skalák v posledních zápasech vypadl ze základní sestavy Brightonu a párkrát byl i na tribuně. Jak tuto situaci nese?

„Párkrát jsme se vzájemně navštívili, bydlí hodinu autem ode mě, v kontaktu jsme denně po telefonu. Jeho situaci v klubu jsme spolu ale neřešili. Tímhle si projde téměř každý fotbalista, že když něco nevychází, a i když třeba za to zrovna nemůžete vy, tak někdo to odskákat musí. Oni měli našlápnuto k tomu, aby si v klidu zajistili přímý postup do Premier League, ale teď je z toho drama. Jak jsem řekl, někdo to odskákat musí a nyní to byl zrovna Jirka. Co vím, tak v zápasech, které odehrál, nepatřil na hřišti k nejhorším a stejně střídal jako první. Ani nedostal moc příležitost se ukázat. Má to těžké, ale je to pouze na něm. Pokud se nenechá rozhodit, tak věřím, že se do sestavy vrátí a ten přímý postup vykopají.“