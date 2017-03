Agüero tlačí na City: Nevím, co chtějí, ale budou se mnou muset mluvit

REKLAMA

Spekulace o Agüerově případném odchodu se vyrojily poté, co v lednu vlétnul do Premier League jako uragán devatenáctiletý Brazilec Gabriel Jesus. Najednou se ukázalo, že „Citizens“ zvládnou vyhrávat i bez pomoci devětadvacetiletého Argentince, který proto přišel o místo v základní sestavě.

„Klub může říkat, co chce, ale v červnu budou muset mluvit se mnou,“ uvedl Agüero po výhře 5:1 nad druholigovým Huddersfieldem, ke které sám přispěl dvěma góly. „Zatím jsem s klubem nemluvil. Nevím, co chtějí a co se mnou mají v plánu. Uvidíme v létě,“ dodal.

Ačkoliv má v City smlouvu až do roku 2020, lze předpokládat, že na lavičce by se hvězdnému útočníkovi vysedávat rozhodně nechtělo. Pokud by k odchodu skutečně došlo, Agüero by o nabídky nouze neměl.

Například prezident madridského Realu Florentino Pérez je jeho dlouhodobým obdivovatelem a do "bílého baletu" ho chtěl přívést, už když Argentinec válel za Independiente v Argentině.

Ačkoliv zpravodaj španělské sekce Sky Sports Guillem Balague uvedl, že Real v současné chvíli o angažování Agüera neuvažuje, není vyloučeno, že v letním přestupovém by se o jeho získání pokusil. Zvlášť, pokud by si odchod z klubu vytrucovali Zidanem opomíjený Álvaro Morata a Karim Benzema pokračoval ve své prachmizerné formě.

