Blázinec na United. Zlatanovi se prošli po hlavě, pak sundal soupeře

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 24. Rojo Hosté: 40. J. King Sestavy Domácí: de Gea – A. Valencia, P. Jones, Rojo, Shaw (70. Rashford) – Carrick (70. Fellaini), P. Pogba – Mata, Rooney (C) (70. Lingard), Martial – Ibrahimović. Hosté: Boruc – A. Smith, S. Cook, Mings (78. Cargill), Daniels – Arter, Surman (C) – Fraser, J. King (88. Gradel), Pugh (46. Gosling) – Afobe. Náhradníci Domácí: Romero, Smalling, Blind, Fellaini, Herrera, Lingard, Rashford Hosté: Allsop, Cargill, Smith, Wilshere, Ibe, Gosling, Gradel

O přehmatech hlavního rozhodčího se bude po zápase Manchesteru United s Bournemouthem ještě hodně mluvit. Kevin Friend měl za ostré zákroky pravděpodobně vyloučit Zlatana Ibrahimovice i Tyrona Mingse, oba hráči se ale červené vyhnuli. Friend naopak za protesty v mele na konci prvního poločasu vyhnal ze hřiště po druhé žluté hostujícího záložníka Andrewa Surmana.

Zmatky v utkání odstartoval faul na Ibrahimovice. Švédský útočník se při pádu k zemi srazil s Waynem Rooneym, poté se mu hostující Mings prošel kopačkou po hlavě. Sudí ale celou situaci nepochopitelně přešel. Zlatan ukázal tvář drsného muže, když se na rozdíl od jiných fotbalistů nesvíjel na trávníku, ale po tvrdém zákroku brzy vstal a pokračoval v utkání.

„Nemyslím si, že rozhodčí viděl, jak Tyrone Mings zkusil Zlatanovi orazítkovat hlavu. Byl jsem přímo u toho, tyhle věci do fotbalu nepatří. Každý má rád ve hře souboje, ale dupnout hráči na hlavu, pro to není žádné opodstatnění,“ zlobil se v rozhovoru pro Sky Sports po utkání kapitán United Wayne Rooney.

Mings and Ibrahimovic going at it👀👀 pic.twitter.com/pgEjCeXqhK — Juan Direction (@JuanDirection58) March 4, 2017

O chvíli později se role obrátily. Zlatan se při jednom z centrů vyšrouboval vysoko do vzduchu a v souboji trefil Mingse loktem do hlavy. Vypadalo to na jasnou červenou, ale hlavní arbitr ani přes velké protesty hráčů Bournemouthu Zlatana nepotrestal – ten navíc už v té době už navíc žlutou měl.

Na hřišti se těsně před koncem první půle strhla velká mela. Sudí Friend nakonec vytáhl červenou kartu, ale kvůli strkanici se Zlatanem ji nakonec dostal hostující stoper Andrew Surman.

„Co se stalo na hřišti, zůstane na hřišti,“ komentoval Zlatan situaci po utkání v rozhovoru pro Sky Sports. „Nejsem takový, že bych na někoho na hřišti útočil. Existují televizní záběry, máte k dispozici fotky- Vyskočil jsem vysoko do výšky a on (Mings) naskočil do mého lokte,“ bránil se „Ibra“. „Rozhodně jsem do toho souboje nešel s úmyslem někoho zranit,“ odmítl nařčení, že by šlo o mstu za předchozí atak na hlavu.

Ibrahimovic ke všemu mohl zápas rozhodnout. V 72. minutě si stoupl k penaltě, jeho pokus ale zlikvidoval gólman Bournemouthu Boruc. Divoký zápas tak skončil remízou 1:1, což je pro „rudé ďábly“ v boji o první čtyřku v tabulce citelná ztráta.