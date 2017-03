Pogba je Mourinhův problém za TŘI miliardy, kritizují ikony hvězdu United

REKLAMA

O tom, že se stal největší hvězdou Manchesteru United po boku Zlatana Ibrahimovice, nikdo nepochybuje. Letní přestupovou ságu kolem Paula Pogby sledoval celý svět až do jejího finále, kdy se 24letý záložník rozhodl pro comeback z Juventusu Turín, kam původně utekl právě z United, zpátky do klubu, ve kterém vyrůstal.

O výkonech, které Pogba na Old Trafford předvádí se, však vedou vášnivé diskuze. Opravdu je to hráč, který má hodnotu necelé tři miliardy korun? Mnoho britských expertů si tímto tvrzením není jisto.

„Není to hráč, který by rozhodl zápas, nebo ho zvrátil. Když má někdo cenovku tři miliardy, tak si o něm neustále říkáte, jaký hráč to musí být… Jenže on ještě nic nepředvedl. Má v sobě velký potenciál, ale největším problémem je právě přestupová cena,“ nabídl svůj pohled bývalý anglický reprezentant a záložník Chelsea Frank Lampard v televizním studiu stanice Sky Sports před včerejším zápasem Chelsea s West Hamem (2:1).

„Koho tak asi můžete koupit za tři miliardy? Suáreze, Ronalda, Messiho…,“ začal Lampard vyjmenovávat hráče top formátu, kteří střílí plno branek a rozhodují zápasy ve prospěch svého klubu. „Uvidíme v příští sezoně, zda se zlepší. Věřím, že to v něm stále je. Když utratíte tolik peněz, nechcete následně řešit miliardový problém. Jsem si jistý, že Mourinho ho vyřeší,“ uvedl Lampard.

Do vášnivé debaty o Pogbových kvalitách se pustil i další bývalý hvězdný hráč a nyní televizní expert Jamie Carragher, který zpochybňuje hráčovy špatné bránící vlastnosti. „Pohybuje se někde na hranici „tohle nestačí“ a schází mu disciplína,“ rýpla si někdejší ikona Liverpoolu.

„Co se týká bránění, je nezodpovědný. Naopak vám dodá fantastické pasy, ze kterých těží především Ibrahimovic, se kterým si Pogba na hřišti opravdu rozum,“ dodal Carragher.

Se špatným plněním defenzivních úkolů vzniká problém i pro trenéra Josého Mourinha, který se Pogbovi snaží najít ideální pozici v sestavě. Jeho plánem bylo umístit Pogbu do dvojice s jedním z dua Carrick – Herrera. Podle Lamparda však k tomu nemá hvězda United předpoklady.

„Když José hraje na středové záložníky, tak po nich chce, aby především bránili, ale Paul nestíhá. Je všude pozdě. Na druhou stranu rozumím tomu, že když disponujete takovým hráčem, chcete ho za každou cenu mít v sestavě,“ dodal Lampard.