Burnley ničí favority, selhali tam Klopp i Conte. Důvod? Malé hřiště, říká Ital

Můj dům, můj hrad. To v případě Burnley, maličkého klubu ze severu Anglie, který v letošní sezóně s dosavadním ziskem 31 bodů stále hraje o sestup, platí do puntíku. Jejich domácí svatostánek Turf Moor je postrachem pro všechny soupeře. Frenetičtí fanoušci tady v každém zápase ženou své oblíbence za dalšími a dalšími životně důležitými body v boji o udržení se v Premier League.

Jako den a noc. Tak by se dala charakterizovat forma "The Clarets" v letošní sezóně. Zatímco doma se letos Burnley neobyčejně daří, v dosavadních 14 zápasech dokázali hráči vydolovat 29 bodů, tak venku je to učiněná katastrofa. Za celou sezónu dokázali uhrát všehovšudy dva body za remízy, i když jedna z nich, na Old Trafford proti Manchesteru United, je neobyčejně cenná.

Na Turf Moor si v aktuální sezóně vylámal zuby nejeden ze zvučnějších soupeřů. Hned ve druhém kole si překvapivou prohru odvezl Liverpool. V devátem jeho městský rival z Evertonu. A v předminulém kole ligy jenom s bodem odjela i londýnská Chelsea, která suverénně vévodí tabulce. Lepší bilanci doma v lize má jen trio Tottenham, Chelsea a Liverpool. A kupříkladu takový Arsenal získal doma bodů stejně.

Italský lodivod Chelsea Antonio Conte se po remíze svého celku na Turf Moor o specifikách stadionu soupeře celkem podrobně rozpovídal a uvedl tři důvody, proč Burnley domácí prostředí v probíhající sezóně neobyčejně svědčí: "Je tady těžké vyhrát, protože hřiště je malé. To je lepší pro tým, který se snaží bránit a hrát na dlouhé nakopávané míče dopředu. Tím pádem musíte pokrývat menší prostor a kromě toho místní fanoušci vytvářejí skvělou atmosféru."

Conteho slova průběh ligy zatím potvrzuje. Burnley dokázal doma porazit zatím jen trojlístek Swansea, Manchester City, Arsenal a všichni jen o gól, na který se nejvíc nadřeli právě "Gunners", když vítězství na stranu Londýňanů strhl Alex Oxlade-Chamberlain až ve 3. minutě nastavení.

Faktor Heaton

Jenže Burnley to není jen malé hřiště a jednoduchý fotbal na nákopy. Manažer Sean Dyche má totiž k dispozici mezi tyčemi ukryt učiněný poklad.

Třicetiletý Angličan Tom Heaton je produkt mládežnické akademie Manchesteru United, za který nikdy neodchytal jediný soutěžní zápas. Do Premier League nakoukl poprvé až v 28 letech právě s Burnley, ale sestupu v sezóně 2014/15 zabránit nedokázal.

Své skryté kvality naplno ukazuje až tuhle sezónu, když vévodí hned několika gólmanským statistikám. Například podle statistiků z Opty Heaton zabránil v letošní sezóně nejvíce gólům ze všech gólmanů v Premier League.

Kromě toho má brankář Burnley na svědomí nejvíc zákroků, i když jeho tým čelil vůbec největšímu počtu střel ze všech účastníků Premier League.

Heatonovu důležitost jenom podtrhuje fakt, že v obou letošních zápasech, které kvůli zranění vynechal, Burnley prohrálo.

Jestli bude domácí forma "Clarets" v kombinaci s venkovní mizérií na záchranu stačit, ukážou až budoucí týdny, ale je jasné, že Turf Moor svým kouzlem už teď očaroval každého, kdo na něj přijel.