Guardiola udělal, co musel, řekl brankář Hart. Návrat do City vyloučil

„Řekl bych, že v mém domovském klubu jsem nadbytečný,“ prohlásil Hart v Premier League Show na stanici BBC. Anglický gólman si nemyslí, že by se tahle situace měla v dohledné době měnit.

„Miluju City, vždycky jsem říkal, že tu budu, když mě budou potřebovat. Ale vždy jsem si dával pozor, když jsem to říkal, protože ve velkých klubech se věci často mění. Změní se názory, lidé ve vedení, a ne každému z nich padnete do oka. To je byznys, naučil jsem se nebrat to osobně,“ uznal Hart.

Hart od srpna hostuje v italském Turíně, jeho příchod do Itálie se ale nerodil lehce. "V City jsem byl trojka, možná čtyřka, a chtěl jsem chytat. Pro brankáře to je složitá situace, tenhle post řeší brzy a každý má jen jedno místo. Lidi navíc nečekali, že budu na trhu, protože všichni mysleli, že budu chytat za City," vysvětlil svůj přesun ve druhé polovině letního přestupového období.

Guardiola? Dělal, co musel

Anglická reprezentační jednička necítí žádnou zášť vůči hlavnímu trenérovi City Pepu Guardiolovi, který učinil rozhodnutí dlouholetou oporu klubu odsunout na druhou kolej. „Udělal co musel a co považoval za správné. Nechtěl mi zničit život, jen dělal to, co si myslel, že mu přinese výhry,“ uznal Hart.

Guardiola v létě na post jedničky přivedl Chilana Claudia Brava z Barcelony, 33letý brankář se ale stal terčem posměšků, když se kvůli mizerné úspěšnosti zákroků propadl mezi statisticky nejhorší brankáře ligy. Místo mezi tyčemi si od února uzmul pro sebe ještě o dva roky starší Willy Caballero, který od roku 2014 kryl záda i Hartovi.

Ačkoli se silně spekuluje o tom, že po službách brankáře hostujícího v Turíně sáhne Liverpool nebo West Ham, sám Hart ale s nikým v kontaktu není. „Když se odprostím od toho, že jsem fotbalista, tak jsem fanda Premier League. Je to skvělá liga, ve které se hraje fantastický fotbal,“ řekl pro BBC. „Premier League znám nejlépe, ale není na vrcholu mého seznamu. Tam je klub, který bude chtít, abych za něj chytal.“

Srovnání ligových výkonů brankářů Manchesteru City

Ligové zápasy Inkasované góly Čistá konta Joe Hart (host. FC Turín) 25 39 5 Willy Caballero 8 4 4 Claudio Bravo 19 25 4