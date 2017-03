Payet konečně promluvil o konci ve West Hamu. Fotbal ho nudil

REKLAMA

Dimitri Payet v lednu prohlásil, že za West Ham už nechce ani jednou nastoupit, a spustil tak suverénně největší lednovou přestupovou tahanici. Za jeho nespokojeností nestála ani nedostatečná výplata, ani nevraživost k anglickému prostředí, ale neshody ve sportovním směřování londýnského klubu, jak až nyní odhalil francouzskému tisku.

„Nechtěl jsem hrát v nižších patrech Premier League. Především náš defenzivní styl mě nudil,“ objasnil Payet. Poslední kapkou měla být hubená prosincová výhra nad Hullem. „Vyhráli jsme 1:0 a Hull čtyřikrát trefil tyč. V kabině pak všichni byli spokojení, i když mužem toho zápasu byla tyčka,“ glosuje záložník zápas, po kterém mu došla trpělivost.

„V takovém prostředí jsem neměl prostor ke zlepšení. Naopak, riskoval jsem, že se zhorším. Potřeboval jsem novou výzvu,“ řekl Payet. „Dal jsem jim varování, že bych mohl odejít, ale asi ho nebrali vážně. Trenér Bilič věděl, že chci odejít, po Euru jsem měl možnosti, ale klub zavřel dveře a já to respektoval.“ Pak se ale Francouz rozhodl, že si přestup přece jen vydupe.

A to do klubu, za který už jednou nastupoval. „V lednu jsem ve West Hamu řekl, že chci odejít do Marseille a nikam jinam. Řekli mi jasné ne, tak jsem odpověděl, že už za „kladiváře“ nikdy nenastoupím,“ vzpomíná Payet. Pro návrat do klubu, ve kterém se stal hvězdou, se rozhodl téměř okamžitě.

„Byl jsem v kontaktu s Marseille, především s trenérem Rudim Garciou, jehož filosofii dobře znám. Rozhodl jsem se rychle. Kdybych počkal dalších šest měsíců, tak ztratím půlrok kariéry,“okomentoval svůj přestup.

Payet zatím v dresu Marseille naskočil do šesti ligových zápasů a připsal si dvě trefy. Zaujal především parádním lobem, kterým dostal míč za záda brankáře Lorientu.