United jdou na Chelsea bez útočníka! Jaké má Mourinho možnosti?

Poslední čtvrtfinálový zápas FA Cupu bude pikantní hlavně pro Josého Mourinha. Portugalský trenér totiž svůj Manchester United povede do souboje s týmem, na jehož lavičce získal tři mistrovské tituly – londýnskou Chelsea. Čtyřiapadesátiletému stratégovi ale přidělává vrásky fakt, že do zápasu s lídrem ligy nemůže nasadit ani jednoho útočníka.

V ideální situaci by Mourinho na pevnou obranu Chelsea vyrukoval se Zlatanem Ibrahimovicem, ten si ale odpykává trest za úder loktem do hlavy obránce Bournemouthu Tyronea Mingse.

Jeho náhradník, mladý supertalent Marcus Rashford, se necítí dobře a s urychlením jeho návratu do sestavy se nepočítá. Na marodce je kvůli zranění i kapitán Wayne Rooney, křídelník Anthony Martial, který by jindy mohl na hrotu zaskočit, a dokonce i zapomenutý muž James Wilson.

Co teď s tím? Anglický tisk počítá se třemi variantami, ze kterých si Mourinho bude vybírat, pokud se jeden z útočných marodů nedá do pondělního večera dohromady. Jedna počítá s tím, že by na hrotu naskočil zkušený Ashley Young, druhá zase do role nouzového útočníka staví Henrika Mchitarjana.

A ta třetí? Podle ní je dokonce reálné, že by Ibrahimovicovo místo zaujal záložník Marouane Fellaini. Ten je na rozdíl od Younga s Mchitarjanem větší hrozbou ve vzduchu a už v zápase s Rostovem (1:1) se tlačil do pokutového území.

Historie ale mluví spíše pro jednoho z křídelních hráčů. Mourinho totiž ten samý zápas, jen na lavičce Chelsea, odehrál v roce 2013 s německým křídlem André Schürrlem na postu útočníka. Pouze na lavičce tehdy nechal klasické "devítky" Fernanda Torrese a vycházející hvězdu Romela Lukakua. Portugalský trenér se tehdy spokojil s bezbrankovou remízou.

United se od 20:45 i bez zdravého útočníka pokusí zastavit rozjetou Chelsea a postoupit do semifinále FA Cupu. Tam už je jejich hlavní rival, Manchester City, a dvojice londýnských klubů - Arsenal a Tottenham.

