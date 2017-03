Euforie Leicesteru? Hověli si s novým fárem, zklamou znovu, tvrdí legenda

Hráči po zisku titulu zlenivěli. Alespoň si to myslí Graeme Souness, který v osmdesátých letech válel za Liverpool nebo Glasgow Rangers. „Někteří z nich si na začátku sezony najednou začali myslet, že jsou velcí hráči a šampioni. Tak sundali nohu z plynu a radši si hověli ve velkých pohodlných křeslech, s novým Bentley v garáži,“ viní hvězdy Leicesteru.

„Co má pak trenér dělat? Prostě na takové hráče musí vyjet. Ale když si zkazíte vztahy se dvěma nebo třemi hráči, co mají vliv na ostatní, máte najednou zkažené vztahy s celou kabinou,“ vysvětluje Souness svou teorii o Ranieriho odchodu. Bývalý skotský internacionál si navíc nemyslí, že forma „lišek“ vydrží delší dobu.

„Teď se radují, že jsou zase velcí hráči, ale zase vypadnout z tempa. Určitě. Udělali to jednou, udělají to znovu, zase vás zklamou,“ nebere si Souness servítky. Sami hráči si ale věří. „Zase jsme dokázali něco neuvěřitelného,“ kroutil hlavou nad postupem kapitán Wes Morgan, kterému je jméno čtvrtfinálového soupeře poměrně jedno.

„Půjdeme na kohokoli. Hlavně si užijeme tenhle fantastický večer. A pořád se musíme soustředit na Premier League,“ připomněl fakt, že Leicester je v lize až patnáctý. Trenér Shakespeare navíc v pozápasovém rozhovoru chválil práci svého předchůdce Claudia Ranieriho. „Náš výkon v prvním zápase, kdy tým vedl Claudio, nám dal dobrý odrazový můstek,“ uznal.

Na svoje bývalé spoluhráče se přišel podívat i N´Golo Kanté, který v současnosti bojuje o ligový titul v dresu Chelsea. Neúnavný francouzský záložník, který jen den předtím vystřelil svému týmu postup v FA Cupu přes Manchester United, slavil leicesterský obrat s několika přáteli.

