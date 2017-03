Conteho šachy v Chelsea! Costa do Číny, nový styl a Lukaku s Moratou

V zimě ještě odolali, v létě už asi ne. Fotbalová Chelsea se podle britských médií smířila s tím, že v následujícím přestupovém období pustí útočníka a nejlepšího střelce Diega Costu do Číny. Velké peníze, které za španělského kanonýra inkasuje, ale hodlá hned investovat. A trenér Antonio Conte si zvolil rovnou dva zásadní cíle. Romela Lukakua z Evertonu a Álvara Moratu z Realu Madrid. Jak by to mohlo fungovat?

REKLAMA

Diego Costa chtěl údajně za luxusní smlouvou do Číny už v zimě, ale to Chelsea razantně odmítla. Právě proto se nejspíš útočník pohádal s trenérem Antoniem Contem. Konflikt každopádně urovnali a Costa je nadále hlavním ofenzivním esem londýnského týmu.

Podle informací deníku The Sun to ale v létě bude jinak. Conte se Costy klidně zbaví a rád by přivedl jiné útočníky. Obě hvězdná jména dávají smysl.

Romelu Lukaku totiž před pár dny odmítl nejlukrativnější smlouvu v historii Evertonu a i jeho vyjádření vypadají jasně. Nejlepší střelec Premier League chce hrát o ty nejvyšší příčky a hlavně Ligu mistrů. To mu „Toffees“ nenabídnout, Chelsea ano.

Álvaro Morata zase není plně spokojený v Realu Madrid. Přestože se z Juventusu vracel jako velká posila, přednost na hrotu útoku pod trenérem Zinedinem Zidanem dostává Karim Benzema. Statistikám navzdory.

Conteho vytoužený systém

Trenér Chelsea Conte po prvních několika nepovedených zápasech zavedl v týmu systém na tři stopery a začalo se dařit. V tuto chvíli je Chelsea jednoznačným lídrem ligy a pokud by nezískala titul, šlo by o velké překvapení.

Ovšem italský kouč neustále hledá cesty, jak svůj tým ještě vylepšit. V současnosti se prezentuje systémem 3-4-3, ale Conteho ještě oblíbenější varianta je 3-5-2. Právě k tomu by měly přispět letní změny.

Zatímco podstata a úloha krajních obránců i středu zálohy by zůstala stejná, ještě větší volnost by mohl dostat klíčový muž Eden Hazard. A v útoku by mohla řádit obrovská palebná síla Lukaku - Morata.

Současnost a budoucnost Chelsea? Chelsea dnes Chelsea po možných přestupech

Belgický a španělský útočník by se mohli výborně doplňovat. Zatímco Lukaku je spíš silovější a dokáže podržet většinu míčů, Morata zase straší obrany svou rychlostí a rychlou prací s míčem. A zatímco forvard Realu má ještě rezervy v efektivitě zakončení, Lukaku už je prověřeným zabijákem.

Diego Costa dal sice v této sezoně Premier League 17 gólů a fanoušci Chelsea během zápasů často skandují „Diegooo, Diegooo“, ale nové Conteho plány se musí líbit i jim. Chelsea by totiž mohla být ještě nebezpečnější.

720p 480p 360p 240p REKLAMA SESTŘIH Premier League: West Ham - Chelsea 1:2. O výhře rozhodl střelec Costa • VIDEO Premier League